نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر موعد مباراة مصر القادمة ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية بعد مباراة مصر ونيجيريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة مصر القادمة ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية بعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، حيث بدأ المنتخب المصري أولي مبارياته في كأس الأمم الأفريقية الثلاثاء الموافق 11 يناير امام فريق نيجيريا ، ويعقب مباراة نيجيريا ومنتخب مصر ، مباراة المنتخب المصري ضد نظيره غينيا بيساو, ويكون لقاء مصر وغينيا بيساو الثاني من منافسات كأس الأمم الأفريقية بعد لقاءه مع منتخب نيجيريا غدآ.

موعد مباراة مصر القادمة ضد غينيا بيساو

وعن موعد مباراة مصر القادمة ضد غينيا بيساو تنطلق صافرة الحكم في مباراة المنتخب المصري ونظيره غينيا بيساو يوم السبت المقبل الموافق 15 يناير 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا، والعاشرة مساءآ بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، وتكن الحادية عشر بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتقام المباراة علي ملعب ستاد رومدي أدجيا بالكاميرون.

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

يتواجد المنتخب المصري وفريق غينيا بيساو في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وبدأت بطولة كأس الأمم الأفريقية ” الكان” ، من يوم الأحد الموافق 9 يناير الجاري وتستمر حتي يوم 6 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء.

ويستضيف المبارايات ومنافسات كأس الأمم الأفريقية في نسخته ال 33 مدينة جاروا الكاميرونية.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

نجح المنتخب النيجيري في الفوز بالمباراة الأولى للمجموعة الرابعة بهدف دون مقابل.

وفي سياق متصل: أعلن إتحاد فريق غينيا بيساو في بيانا رسميا إصابة عدد 10 لاعبين واداريين بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب الفريق بحالة من الذعر والهلع والاحباط من ذلك الامر الذي تم الإعلان عنه قبل يوم واحد من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2021.

وقال الاتحاد ايضآ انهم يخشون ان يتفشي المتحور أوميكرون الجديد في القارة السمراء. وذلك لانه ضرب عدد كبير من اللاعبين المشاركين في النسخة المقبلة 33 من كأس الأمم الأفريقية.