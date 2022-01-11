نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف نيجيري أول.. نتيجة مباراة مصر ونيجريا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 لحظة بلحظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة مصر ونيجريا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 وتشكيل مباراة مصر ونيجيريا التي وضعها البرتغالي كاروس كيروش وقائمة القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا يفتتح المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم الأفريقية بنسختها ال 33 ، بمباراة مع منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء الموافق 11 يناير الجاري ويصنف المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من البطولة، تبدأ مباراة المنتخب المصري ضد نظيره النيجيري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان وفي تمام الساعة السابعة مساءآ بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن ويستضيف مباراة مصر ونيجيريا ملعب ستاد رومدي أدجيا بالكاميرون.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا لحظة بلحظة

ونرصد لكم نتيجة مباراة مصر ونيجيريا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية لحظة بلحظة على مدار المباراة.

وانطلقت مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين نجح المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الأول للمباراة لتصبح نتيجة مباراة مصر ونيجيريا هدف دون رد لصالح نيجيريا.

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب عدم جودة الكرة التي يلعب بها المنتخبين ما دفع حكم اللقاء لاستبدالها أكثر من مرة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا ومصر بتقدم المنتخب النيجيري بهدف دون مقابل لمصر.

وشهد الشوط الثاني من المباراة استحواذ كبير من قبل نيجيريا وسط محاولات عدد على مرمى الشناوي.

وخرج محمود تريزجيه ومصطفى محمد ونزل أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة.

تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم

وأعلن المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش عن تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للنسخة الثالثة والثلاثين.

يضم تشكيل منتخب مصر اليوم ضد نيجيريا من محمد الشناوي في حراسة المرمى.

فيما يضم خط الدفاع كل من أحمد فتوح والونش واحمد حجازي وأكرم توفيق.

وفي الوسط يدفع كيروش بكل من محمد النني وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه.

يقود الهجوم مصطفى محمد كرأس حربة وحيد، ومن خلفه كل من عمر مرموش ومحمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تنطلق مباراة المنتخب المصري ونظيره النيجيري غدا الثلاثاء الموافق 11 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءآ بتوقيت القاهرة ويتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ، وتحديدا قناة بي ان سبورت ماكس ، ويعلق علي مباراة مصر ونيجيريا كابتن أحمد الطيب.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

قناة النبأ بدولة ليبيا

القناة الاولي الجزائرية

فوكس سبورت

يورو سبورت

أرينا سبورت

قناة تيلي تشاد

RTB TV ببوركينا فاسو

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

وقد انطلقت بداية منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسخته ال 33 امس الاحد الموافق 9 يناير الجاري، وسوف تستمر المنافسات حتي يوم 6 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا.

بداية قوية وصعبة ومثيرة للغاية يخوضها المنتخب المصري امام فريق نيجيريا فهو فريق قوي ، ويعد من اقوي الفرق في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 , التي تضم منتخب مصر و نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.