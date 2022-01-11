نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. كم نتيجة مباراة مصر ونيجريا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية تقدم نيجيري حتى الآن “1-0” في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة مصر ونيجريا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية تشكيل مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة المجانية على النايل سات حيث يخوض المنتخب المصري ضد نيجيريا أولي مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها ال33 امام منتخب نيجيريا وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير الجاري، يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

نتابع معكم نتيجة مباراة مصر ونيجيريا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية لحظة بلحظة على مدار المباراة.

انطلقت مباراة مصر ونيجيريا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومع مرور أكثر من نصف الشوط الأول تزال نتيجة مباراة مصر ونيجيريا التعادل السلبي حتى الدقيقة السابعة والعشرين من المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين نجح منتخب نيجيريا في تسجيل الهدف الأول للمباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا ومصر بنتيجة هدف لنيجيريا مقابل لا شيئ لمصر.

وتسبب عدم جودة الكرة التي يلعب بها المنتخبين في توقف المباراة عدة مرات ما دفع حكم اللقاء لاستبدالها أكثر من مرة.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة خرج محمود تريزجيه ومصطفى محمد ونزل أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي.

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم

تنطلق مباراة مصر ونيجيريا اليوم التي تجمع بين المنتخب المصري ضد نظيره النيجيري اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا، والساعة السابعة مساءآ بتوقيت المملكة العربية السعودية، علي أرض ستاد ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا بالكاميرون .

تستمر منافسات كأس الأمم الأفريقية حتي يوم 6 فبراير المقبل لعام 2022 , يتنافس في كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبا يأمل ويسعي للحصول علي الكأس واللقب.

تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم

ويضم تشكيل منتخب مصر اليوم ضد نيجيريا من محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع كل من أحمد فتوح والونش واحمد حجازي وأكرم توفيق.

وفي الوسط يدفع كيروش بكل من محمد النني وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه.

ويقود الهجوم مصطفى محمد كرأس حربة وحيد، ومن خلفه كل من عمر مرموش ومحمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا المجانية

وننشر لكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية النسخة ال33 حيث تبث قنوات بي ان سبورت مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء عبر القنوات المشفرة، بينما تُعرض مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية على القمر الصناعي النايل سات عبر عدة قنوات مفتوحة بشكل مجاني للجميع وهي علي النحو التالي:

قناة النبأ بدولة ليبيا

القناة الاولي الجزائرية

فوكس سبورت

يورو سبورت

أرينا سبورت

قناة تيلي تشاد

RTB TV ببوركينا فاسو.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

اختار المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر التي تضم 26 لاعب علي النحو التالي: