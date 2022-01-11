نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومالي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس ومالي كأس أمم إفريقيا 2021 ينتظر جماهير كرة القدم الإفريقية والتونسية مباراة تونس ومالي في إطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والمقامة حالياً في الكاميرون، حيث يأمل جماهير منتخب تونس تحقيق منتخب بلادهم الفوز في أول ظهر لهم بالمنافسات الإفريقية، وذلك في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب ليمبي ستاديوم بالكاميرون.

وكانت قرعة دوري المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 قد أقعت منتخب تونس في المجموعة السادسة في دوري المجموعات من البطولة الإفريقية للمنتخبات، حيث سيلعب المنتخب التونسي في هذه المجموعة رفقة منتخبات: مالي، وموريتانيا، وغامبيا، وهي مجموعة تعد سهلة نسبياً للمنتخب التونسي، والذي يسعي لبلوغ المباراة النهائية، ومن ثم التتويج بقلب كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب نسور قرطاج قد خاض بطولة كأس العرب 2021 والتي كانت قد أقيمت في دولة قطر في ديسمبر الماضي، وتمكن منتخب نسور قرطاج من بلوغ المباراة النهائية، إلا أنه تلقى الخسارة على يد المنتخب الجزائري في نهائي كأس العرب 2021، لتكون فضية بطولة كأس العرب 2021 من نصيب منتخب نسور قرطاج.

ويضم منتخبا تونس ومالي العديد من اللاعبين البارزين سواء على الصعيد القاري، أو حتى على مستوى الصعيد العالمي، ففي ظل تواجد العديد من النجوم من المتوقع أن نشاهد مباراة عالية في المستوى الفني.

موعد مباراة تونس ومالي

وكانت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 قد حددت موعد مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، حيث من المقرر أن تقام مباراة منتخب تونس أمام نظيره المالي ظهر يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يناير من العام الميلادي الجاري 2022، حيث ستنطلق ضربة بداية مباراة تونس ومالي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

هذا ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein SPORTS بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة تونس ومالي على الهواء مباشرة، وذلك من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD Max1، على أن يتولى مهمة التعليق والوصف التفصيلي على أحداث المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.