التعادل يحسم مواجهة السودان وغينيا بيساو
أهدر بيليه لاعب موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 82 وسدد زميله في منتخب غينيا بيساو جوزيف منديس ضربة رأس ارتدت من القائم الأيسر لمرمى السودان في الشوط الأول ليتعادل الفريقان بدون أهداف في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون يوم الثلاثاء.
وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة بثلاث نقاط بفوزها في وقت سابق 1-صفر على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب.
وأهدر محمد عبدالرحمن مهاجم السودان أكثر من فرصة في الشوط الأول لكن أخطر المحاولات كانت لغينيا بيساو التي أهدرت هدفا محققا في الدقيقة 17 بعد تنفيذ ركلة حرة على يمين مرمى السودان استقبلها منديس برأسه لترتد من القائم الأيسر لمرمى السودان.
وفي الدقيقة 77 سدد بيكيتي لاعب غينيا بيساو كرة قوية أنقذها الحارس علي عبد الله أبو عشرين قبل أن يهدر منتخب غينيا بيساو ركلة الجزاء في الدقيقة 82 بعد تسديدة ضعيفة تصدى لها حارس السودان.
وقبل ست دقائق من النهاية فرط منتخب غينيا بيساو في فرصة أخرى بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى داخل منطقة الجزاء مع خروج خاطئ لحارس السودان لتصل الكرة إلى فريدريك مندي الذي سددها مباشرة باتجاه الشباك الخالية لكن المدافع مصطفى محمد أبعد الكرة في الوقت المناسب.
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