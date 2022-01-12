نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم الأربعاء 12-1-2022 مجاناً في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم في كأس الأمم الإفريقية من الأمور التي تهم الكثير من عشاق كرة القدم في كافة أرجاء الوطن العربي، حيث يخوض نسور قرطاج أولي مبارياتهم في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه منتخب مالي في مباراة غاية في القوة والإثارة، حيث تعد مواجهة الفريقين هي قمة مباريات المجموعة السادسة، والتي يأمل خلالها المنتخب التونسي تحقيق فوز هام يضمن له صدارة ترتيب المجموعة، وخاصة أن المنتخب المالي يعد المنافس الأهم للفريق التونسي على صدارة المجموعة، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة تونس ومالي اليوم في كأس الأمم الإفريقية وموعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم

يعد المنتخب التونسي من المنتخبات المرشحة بقوة لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية في ظل المستوي الكبير الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية، ويضم منتخب نسور قرطاج العديد من اللاعبين أصحاب القدرات العالية، والقادرة على الوصول للأدوار النهائية من بطولة أمم إفريقيا، ويقع المنتخب التونسي في المجموعة السادسة من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم كلا من: تونس، ومالي، وموريتانيا، وجامبيا.

وتنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، وذلك بعدما حصلت مجموعة بين سبورت على حقوق بث مباريات البطولة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط عبر قنواتها المشفرة، ولهذا، فقد بدأ الكثير من الجماهير في البحث عن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم عبر جميع الأقمار الصناعية الأخري من اجل متابعة مباريات المنتخب التونسي في البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية مجاناً

موعد مباراة تونس ومالي اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة تونس ومالي اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 في إطار واحدة من أقوي مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي على ملعب ليمبي ستاديوم، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس الأولي والثانية من أهم القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم بتعليق عصام الشوالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم

نقدم لجميع متابعينا عبر المقال، تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة تونس ومالي اليوم في كأس الأمم الإفريقية، وذلك لحساب مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات، حيث يمكنكم متابعة أحداث اللقاء من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم عبر الترددات التالية:

Arriadia TNT

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500 Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500 IRIB Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 ORTM 1 Mali

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA

كما سنقوم بتوفير المزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم مجاناً بدون تشفير عبر تحديث مستمر للمقال، فتابعونا.