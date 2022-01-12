نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 12-1-2022 مجاناً بدون تشفير في كأس السوبر الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجاناً في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يترقب الجميع لقاء الكلاسيكو بين الريال والبرسا، والتي دائما ما تتميز بالقوة والإثارة والتشويق، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز خلال هذا اللقاء لمواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة، ويمتلك برشلونة وريال مدريد الكثير من العناصر القوية في كافة المراكز داخل الملعب، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة هذا اللقاء الهام والمرتقب، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم وموعد اللقاء، وغيرها من الأمور الأخري التي تهم جميع المتابعين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

يعد مبراة برشلونة وريال مدريد من المباريات التي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم حول العالم، وخاصة أن مباريات الفريقان دائما ما تكون غاية في القوة والإثارة، وسيحاول كلا الفريقين فرض سيطرته على مجريات اللقاء من أجل مواصلة المشوار، والوصول للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة بطل الليجا أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو وصيف كأس الملك.

وقد حصلت مجموعة SSC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني، حيث ستقام المباراة على الملاعب السعودية في حدث هام تنظمه المملكة العربية السعودية، حيث سيلعب الفريقان على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الأسباني

من المقرر أن يكون توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 في إطار مباريات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الأسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب الملك فهد الدولي، وستكون قناة SSC HD5 من أهم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بتعليق كلا من: فهد العتيبي، وعبدالله الحربي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

نقدم لجميع الجماهير في مختلف أرجاء العالم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كأس السوبر الأسباني، والتي يمكنكم التقاطها عبر ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم عبر الترددات التالية: