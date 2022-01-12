نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومالي اليوم في كأس أمم أفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة.. تشكيل منتخب تونس ضد مالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة تونس ومالي اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجانًا. هو ما نستعرضه معكم في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة منتخب تونس ضد مالي مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر يناير / كانون الثاني 2022. ويلتقي المنتخبين على ملعب ليمبي في دولة الكاميرون التي تحتض فعاليات البطولة الإفريقية لهذا العام. وفي غضون ذلك تجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس يأتي في المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. ويواجه نظيره المالي اليوم في أولى جولاته بالبطولة الإفريقية. وفي غضون ذلك نتابع معكم في الآتي موعد مباراة تونس ومالي اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة تونس ومالي اليوم

تعتبر مباراة تونس ومالي اليوم من المباريات الهامة التي ينتظرها جماهير نسور قرطاج. والتي يسعى من خلال المنتخب التونسي لبدء منافساته في البطولة الإفريقية بإسعاد جماهيره من خلال تحقيق نتائج إيجابية قوية. خلال بعد خسارته لقب بطل كأس العرب في الشهر الماضي. وهو ما عمل عليه المدير الفني لمنتخب تونس “منذر الكبير”. والذي استعاد ترتيب أوراقه من أجل تحقيق اللقب الإفريقي لهذا الموسم. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة تونس ومالي اليوم.

موعد مباراة تونس ومالي اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022

يأتي موعد مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022. مساء اليوم الأربعاء الموافق 12-1-2022. والتي تقام على ملعب ليمبي بالكاميرون. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة تونس ومالي اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 4:00 مساءً مصر في تمام الساعة 3:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 5:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 2:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 2:00 مساءً تونس في تمام الساعة 2:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 4:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 4:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 4:00 مساءً العراق في تمام الساعة 4:00 مساءً السودان في تمام الساعة 3:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم. هى مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية. وبشكل تحديدي على قناة beIN SPORTS MAX 1 وقناة beIN SPORTS MAX 2. من خلال هذه الترددات.تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات.

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي

تردد قناة RTI 1 كوت دي فوار الناقلة لمباراة تونس اليوم

القمر الصناعي : قمر بدر 26E

التردد 11996 (H)

معدل الترميز : 27500

تردد قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي

معدل الترميز: 27500 (5/6).

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 12284

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

متابعة مباراة تونس اليوم على تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي : النايل سات

التردد 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة تونس اليوم

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11096

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

تشكيل منتخب تونس اليوم ضد مالي

من المتوقع أن يدخل “منذر الكبير” المدير الفني للمنتخب التونسي. مواجهة مالي اليوم بالتشكيلة التالية: