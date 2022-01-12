نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتر ضد يوفنتوس.. موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2021 و القنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الانتر ضد يوفنتوس.. موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم في السوبر الإيطالي 2021 و القنوات المفتوحة الناقلة. نتناولها معكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة يوفنتوس ضد الإنتر مساء اليوم الأربعاء في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي. ويدخل “ماسيميليانو أليجري” مدرب فريق يوفنتوس هذا اللقاء عازمًا على تحقيق اللقب الرابع للفريق في السوبر الإيطالي. مستغلًا وصول إنتر ميلان للمرة الأولى للنهائي.

مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم

تأتي مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2021. والتي يدخلها فريق يوفنتوس بصفته حاملًا للقب البطولة في الموسم الماضي من الدوري. حيث فاز نادي الإنتر باللقب مع مدربه السابق “كونتي”. ويواصل اللقب حصد اللقب لهذا الموسم بروح معنوية مرتفعة وبأداء فني جيد بقيادة مدربه “سيموني إنزاجي”. فيما يأتي على الجانب الآخر فريق يوفنتوس الذي لا يمكن أن نتجاهل خبرته وقوته في حصد الألقاب الإيطالية. فهو مرشح اليوم للفوز باللقب بجدارة.

مباراة يوفنتوس اليوم

مباراة يوفنتوس اليوم تعتبر أول مواجهة بينه وبين الإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي. حيث تجدر الإشارة إلى أن أول مواجهة جمعت بين يوفنتوس ضد الإنتر كانت في نفس البطولة خلال عام 2004. وقد إلتقى الفريقين لأول مرة في نهائي السوبر الإيطالي في الشهر الخامس من عام 2004 وفاز فريق يوفنتوس باللقب. في حين فاز حينها إنتر ميلان ببطولة كأس إيطاليا. ويبحث فريق يوفنتوس في مباراة اليوم عن الفوز بلقب السوبر الإيطالي بعدما حقق ريمونتادا قوية أمام نادي روما في الدوري الإيطالي والذي فاز عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاث أهداف. في حين حقق إنتر ميلان فوزه على لاتسيو بهدفين مقابل هدف. وفيما يلي نرصد لكم موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2021

يحين موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2021. مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري 2021. حيث تقام مباراة يوفنتوس اليوم على ملعب “جيوسيبي مياتزا”. وتنطلق صافرة اللقاء في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة يوفنتوس والإنتر اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 11:00 مساءً مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل المغرب في تمام الساعة 9:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 9:00 مساءً تونس في تمام الساعة 9:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 11:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 11:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 11:00 مساءً العراق في تمام الساعة 11:00 مساءً السودان في تمام الساعة 10:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم. محل اهتمام لعشاق الساحرة المستديرة ومحبي متابعة كأس السوبر الإيطالي. وفي غضون ذلك لم تعلن حتى الآن أي قناة عربية عن بثها لمباراة يوفنتوس ضد الإنتر اليوم. ومع ذلك يمكنكم متابعة أحداث اللقاء من خلال قناة الدوري الإيطالي Lega Serie A YouTube على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. وفي السياق ذاته من المتوقع أن تذاع مباراة يوفنتوس اليوم عبر القنوات التالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم

قناة Italia 1

القمر Hot Bird 1-6

التردد 11919

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27533

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة Premier Sports 1 HD الأيرلندية