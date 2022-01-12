كأس العالم للأندية..وحقيقة حل الأزمة بشأن تضارب المواعيد

مازالت الحيرة تشغل الكثيرين من عشاق النادي الأهلي، حول موعد كأس العالم للأندية، خاصة بعد تضارب المواعيد بين تلك البطولة وبطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصةً حال وصول منتخب الفراعنة إلى الدور النهائي، وعند حدوث هذا السيناريو، سوف يفتقد الأهلي خدمات تسعة لاعبين، سواء في صفوف المنتخب الوطني، أو المحترفين في منتخب تونس ومالي والمغرب.

كأس العالم للأندية ٢٠٢٢

لم تُعلن الفيفا حتى هذا الوقت، تأجيل أو تعديل في موعد بطولة كأس العالم للأندية، بل باقية على موقفها، حيث اجتمعت مع الأندية المشاركة في هذه البطولة وقام النادي الأهلي بتقديم تحفظ على المواعيد، ولكن كل الأمور تشير إلى إقامة البطولة في موعدها، ومن المنتظر أن تُقام هذه البطولة في دولة الإمارات وجاءت قرعة الأهلي مع مونتيري والفائز سيواجه بالميراس في نصف النهائي والفائز في نصف النهائي سيواجه نادي تشيلسي وسوف تنطلق البطولة في الثالث من شهر فبراير القادم، وتبدأ أولى مباريات النادي الأهلي في الخامس من الشهر ذاته، ضد مونتيري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا، بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وبناءًا عليه في حال وصول منتخب الفراعنة للدور النهائي من كأس الأمم الأفريقية سيفتقد خدمات كل من محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، مع العلم أن اللاعب أكرم توفيق قد أصيب في الدقيقة الأولى، من مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب النيجيري، ولم يتم تحديد حجم الإصابة أو نوعها أو المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب، بالإضافة إلى إصابة المغربي بدر بانون بإصابة عضلية، ومدة غيابة تتراوح مابين ثلاثة إلى أربع اسابيع بالإضافة إلى صعوبات في التنفس مضاعفات فيروس كورونا المستجد، ولم يتم معرفة مدى قدرته على اللحاق بالمونديال من عدمه، فضلا عن عدم معرفة إلى أي دور سيصل منتخب نسور قرطاج، والمنتخب المالي وبالتالي حتى الآن لم يتم تحديد موقف الثنائي علي معلول وأليوديانج.

القنوات الناقلة للمونديال

سوف تذاع مباريات كأس العالم للأندية، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات بين سبورت اتش دي، ولكن لم يتم تحديد المعلقين على المباريات حتى الآن.