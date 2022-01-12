أبرز مباريات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 اليوم الأربعاء 12 يناير

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تستأنف اليوم الأربعاء 12 يناير مباريات الجولة الأولي من مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون بالمجموعة السادسة والخامسة، بمباريات تونس مع مالي، وغامبيا مع موريتانيا بالمجموعة السادسة، ومتبقي مباراة من المجموعة الخامسة بين كوديفوار ضد غينيا الإستوائية، ولعبت من المجموعة أمس الثلاثاء مباراة الجزائر ضد سيراليون وإنتهت بالتعادل السلبي 0/0.

وكانت بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل في نسختها الثالثة والثلاثون، ويتصدر المنتخب المصري أكثر المنتخبات تتويجا بـالبطولة بـ 7 ألقاب، قد انطلقت يوم الأحد الماضي بمباريات المجموعة الأولي، وفي اليوم الثاني مباريات المجموعة الثانية، وفي اليوم الثالث أقيمت مباريات المجموعة الرابعة، ومباراة واحدة من المجموعة الخامسة، لنصل اليوم الأربعاء إلى المجموعة السادسة وختام الجولة الأولى من المجموعات الستة.

أهم مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم

المباراة الأولي: تونس ومالي

موعد المباراة: الأربعاء 12 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 3 مساءا بتوقيت القاهرة 4 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ملعب ليمي ستاديوم

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس 1

معلق المباراة: عصام الشوالي

المباراة الثانية: غامبيا ضد موريتانيا

موعد المباراة: الأربعاء 12 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 6 مساءا بتوقيت القاهرة 7 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ملعب ليمي ستاديوم

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس HD2

معلق المباراة: حفيظ دراجي

المباراة الثالثة: كوديفوار ضد غينيا الإستوائية

موعد المباراة: الأربعاء 12 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 9 مساءا بتوقيت القاهرة 10 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ملعب جابوما

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكسHD2

معلق المباراة: نوفل باشي