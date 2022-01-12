اليوم انطلاق بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة المواعيد والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements تنطلق اليوم الأربعاء بطولة كأس الرابطة التي إستحدثها الإتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة أندية الدوري المصري الثمانية عشر، في محاولة جيدة من الإتحاد، نظرا لتوقف الدوري المصري خلال تلك الفترة لمشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون 2022، وتبدأ اليوم البطولة بمباريات المجموعة الأولي التي تضم أندية الإتحاد السكندري، فيوتشر إف سي، بيراميدز إف سي، إسترن كومباني، مصر المقاصة، المصري البورسعيدي. أبرز مباريات كأس الرابطة المصري للأندية المحترفة اليوم الأربعاء 12 يناير Advertisements المباراة الأولي: المصري البورسعيدي ضد مصر المقاصة طرفي المباراة: المصري البورسعيدي ضد مصر المقاصة

موعد المباراة: الأربعاء 12 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 02:30 عصرا بتوقيت القاهرة 03:30 عصرا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد الجيش ببرج العرب

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

معلق المباراة: أيمن الكاشف

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي المبارة الثانية: إسترن كومباني ضد فيوتشر إف سي طرفي المباراة: فيوتشر إف سي ضد إسترن كومباني

موعد المباراة: الأربعاء 12 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 02:30 عصرا بتوقيت القاهرة 03:30 عصرا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد الإسكندرية

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 3

معلق المباراة: حاتم بطيشة

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي المباراة الثالثة: بيراميدز ضد الإتحاد السكندري طرفي المباراة: بيراميدزإف سي ضد الإتحاد السكندري

موعد المباراة: الأربعاء 12 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة 06:00 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد الدفاع الجوي

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت الأولي

معلق المباراة: محمد الكواليني

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي Advertisements

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