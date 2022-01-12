نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة السوبر الاسباني 2022 بين الريال وبرشلونة فى السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار تذاكر مباراة السوبر الاسباني تستضيف المملكة العربية السعودية نسخة جديدة من كأس السوبر الإسباني في عام 2022، حيث يلتقي ريال مدريد وبرشلونة على مسرح عالمي في مسابقة أطلق عليها اسم الكلاسيكو الدولي. ينتظر العديد من مشجعي كرة القدم حول العالم والملايين من مشجعي الفريقين هذه المباراة، وأعلنت وزارة الرياضة السعودية عن إصدار تذاكر السوبر الإسباني يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، واليوم عبر “ثقفني” سنتعلم أسعار التذاكر الكلاسيكية لريال مدريد وبرشلونة بالسعودية عام 2022.

كأس السوبر الاسباني 2022

نسخة 2022 من كأس السوبر الإسباني هي النسخة 38 من المسابقة التي يديرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث أن الفريق الذي يفوز بكأس الملك لديه خيار اللعب ضد أحد الفريقين اللذين احتلوا المركز الثاني في الدوري أو الكأس، وفي عام 2019 تم تعديل نظام المجموعات ليشمل أربعة فرق، بما في ذلك بطل الدوري والوصيف، وكذلك بطل الكأس والوصيف، واللعب بنظام خروج المغلوب بعد التعادل من دور المجموعات وستقام المباريات الثلاث على ملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية قبل زيارة الاتحاد الإسباني عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الإسباني والسعودي.

رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة السوبر الاسباني 2022

نوع التذكرة سعر التذكرة

الدرجة الأولى خلف المرميين 39 ريالًا

الدرجة الموحدة الواجهة 79 ريالًا

الدرجة الممتازة 300 ريالًا

الدرجة الفضية 1500 ريالًا

الدرجة الذهبية 2500 ريالًا.

خطوات شراء تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد

يمكن لجميع عشاق كرة القدم حضور المباراة عن طريق شراء التذاكر عبر الإنترنت، مما يوفر على المواطنين السعوديين الوقت عزيزي المتابع، سنوضح لك كيفية شراء تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد بكل بساطة:

للبدء، انتقل إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بحجز تذاكر برشلونة مقابل ريال مدريد.

ثم اختر المباراة التي ترغب في مشاهدتها (برشلونة ضد ريال مدريد).

ثم، بناءً على الفئات والأنواع المذكورة أعلاه، حدد التذكرة المناسبة.

اختر طريقة الدفع من الخيارات المتاحة على الموقع وأكمل جميع الحقول بالكامل.

بعد ذلك، ستظهر جميع المعلومات المرتبطة بتذكرتك.

رابط الحجز لتذاكر كأس السوبر الإسباني

يمكن لعشاق الرياضة داخل وخارج المملكة الراغبين في متابعة مباريات كأس السوبر الإسباني الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة الرياضة السعودية لحجز مقعد ومعرفة سعر التذكرة وحجز التذكرة بالضغط على الرابط التالي من هنا.