نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً. موعد مباراة الاتفاق والشباب 2022/01/14 جماهير أليوث تترقب نتيجة مباراة الاتفاق والشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل نادي الاتفاق السعودي نظيرة فريق الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عندما يحين موعد مباراة الاتفاق والشباب يوم الجمعة الموافق 2022/01/14، في مباراة من أهم مباريات الأسبوع أل 17 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ملاحقة الليوث فريق الاتحاد المتصدر للجدول قبل اللقاء، ويرغب الشباب في مواصلة الضغط على فريق الاتحاد للانقضاض على الصدارة، بينما زعيم المنطقة الشرقية وصاحب الملعب والجمهور اليوم، يرغب في تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه في الجدول الذي يحتل المركز العاشر فيه قبل المباراة، وكان الفريقين قد تعدلا في مباراة الدور الأول بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة من أمتع مباريات الدوري حتى الآن.

موعد مباراة الاتفاق والشباب

14.50 : الثالثة إلا عشر دقائق عصراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

15.50 : الرابعة إلا عشر دقائق بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

16.50 : الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

17.50 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة الكويت، قطر، العراق، لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن.

18.50 : الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة الاتفاق والشباب اليوم

يدخل فريق الاتفاق صاحب اللقاء المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 18 نقطة من لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدف وسكنت شباكه 26 هدف، بينما منافسة اليوم فريق الشباب فيدخل اللقاء وهو في المركز الثاني بريد 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر للدوري، لعب الشباب 16 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 31 هدف وسكنت شباكه 16 هدف.

تاريخ مواجهات الشباب والاتفاق في الدوري

تاريخ مواجهات الفريقين تميل في اتجاه فريق الشباب، حيث تقابل الفريقين في الدوري قبل هذه المباراة 23 مباراة، حقق الشباب الفوز في 11 مباراة، بينما فاز الاتفاق في 5 مواجهات وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات، ومباراة اليوم هي المباراة رقم 24 في دوري المحترفين للفريقين.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 16 9 5 2 14 16:31 15 32 3 النصر 16 9 2 5 14 17:26 9 29 4 الهلال 15 7 6 2 15 17:25 8 27 5 ضمك 16 7 5 4 14 21:21 0 26 6 الرائد 16 7 3 6 14 23:24 1 24 7 الفيحاء 16 5 6 5 14 14:14 0 21 8 أبها 16 5 4 7 14 24:16 -8 19 9 الطائي 16 6 1 9 14 25:15 -10 19 10 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 11 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 12 الفتح 15 4 4 7 15 22:20 -2 16 13 الأهلي 16 3 7 6 14 23:20 -3 16 14 الفيصلي 15 3 7 5 15 21:17 -4 16 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات ssc الرياضية، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة SSC HD 1، ويعلق على المباراة المعلق السعودي المتميز راشد الدوسري.

بطاقة المباراة