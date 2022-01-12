موعد المباراة النارية بين توتنهام وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام اليوم الأربعاء مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي توتنهام وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم (كأس كارباو)، وكان نادي تشيلسي قد حسم المباراة الأولي لصالحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملب ستامفورد بريدج معقل نادي تشيلسي قبل أسبوع.

ويحتاج توتنهام هوتسبير للتأهل لنهائي الكأس إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، أو الفوز بهدفين نظيفين واللجوء لركلات الجزاء الترجيحية، على العكس مهمة تشيلسي ستكون أسهل ويكفيه التعادل، أو الهزيمة بفارق هدف للتأهل لنهائي الكأس في مواجهة الطرف الآخر الفائز من ليفربول والأرسنال التي تقام مساء غدا الخميس.

تشكيل نادي تشيلسي المتوقع خلال اللقاء

يبدأ المدير الفني الألماني توميس توخيل لنادي تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجرز، ماركوس ألونسو

خط الوسط الدفاعي: تريفوي تشالوبا، روبن لوفتيس تشيك

خط الوسط المهاجم: حكيم زياش، جورجينيو، كالوم هودسون اودوي

خط الهجوم: تيمو فيرنر

بدلاء نادي تشيلسي خلال المباراة: وعلى مقاعد بدلاء نادي تشيلسي اللاعبين سيزار أزبيلكويتا، أندريا كريستنسن، روس باركلي، ساول نيجويز، كريستيان بولسيك، كى هفرتز، ماوس ماوتن، روميلو لوكاكو.

تشكيل نادي توتنهام هوتسبير المتوقع

يبدأ المدير الفني الإيطالي لنادي توتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بن ديفيز – دافينسون سانشيز – إيمرسون رويال – إريك دير

خط الوسط : ديلي آلي – هاري وينكز – تانجي ندومبيلي

خط الهجوم: هاري كين – ريان سيستون– سون هيونج مين

بدلاء نادي توتنهام هوتسبير خلال المباراة: وعلى مقاعد بدلاء نادي توتنهام هوتسبير اللاعبين براندان أوستن – مات دوهيرتي – جو رودون – سيرجيو ريجييلون روديجيز – جافيت تانجا – لوكاس مورا – ستيفين بيرجوجين – جيوفاني لو سيلسو – أوليفر سكيب.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم