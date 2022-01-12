توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني لكرة القدم اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تتجه أنظار العالم كله اليوم صوب ستاد الملك فهد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، في إطار مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة 4 أندية إسبانية هي برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وأتلتيكو بلباو.

ويسعي فريقي ريال وبرشلونة لحسم اللقاء للوصول للنهائي أمام الفائز من المباراة الثانية بين أتلتيكو بلباو وأتلتيكو مدريد التي تقام يوم الخميس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأمل برشلونة إلى الفوز في هذه المباراة بعد سلسلة نتائج مخيبة لآمال جماهيره خلال هذا الموسم في ظل التأخر في ترتيب الدوري الإسباني، والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات.

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على الجانب الآخر يسعى المدير الفني الإيطالي لريال مدريد إلى إستغلال الحالة المعنوية للفريق في ظل تصدر الدوري الإسباني، والتأهل لدور الـ16 من دوي أبطال أوروبا هذا الموسم، ويراهن على تألق لاعبي الفريق الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في حسم المباراة لصالحه، وإحراز البطولة، وحصلت دولة السعودية على تنظيم كأس السوبر الإسباني لكرة القدم حنى عام 2029.

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة الإسباني

بدأ المدير الفني الإسباني تشابي هيرنانديز لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: مارك اندرية تير شتيجن

رباعي خط الدفاع: خوردي ألبا – جيرارد بيكية – إيريك غارسيا – رونالد فيدريكو

خط الوسط المدافع: سيرجي روبرتو – سيرجي بوسكتيس

خط الوسط الهجومي: فرنكي دى يونج – بيدري – ممفيس ديباي

خط الهجوم: لوك دي يونج

بدلاء نادي برشلونة: ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين نيتو – إيناكي بيتا – اوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – كليمينت لينجليت – يرجيو ديست – جافي – ريكارد بياج – نيكو – يوسف ديمبر

التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد خلال المباراة

يبدأ المدير الفني كارلو أنشيلوتي لنادي ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

رباعي خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – لوكاس فازكيز

خط الوسط المدافع: توني كروس – فيديريكو فالفيردي

خط الوسط الهجومي: إدواردو كافينغا – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: كريم بنزيمة

بدلاء نادي ريال مدريد: ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين توني فويدياس – خيسوس فاييخو – ميغيل جوتيريز – انطونيو بلانكو – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز – بيتر جونزاليس

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني لكرة القدم اليوم 12 – 10 -2022

طرفي المباراة: برشلونة وريال مدريد

موعد المباراة: الأربعاء 12 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 09:00 مساءا بتوقيت القاهرة 10:00 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد الملك فهد الدولي بالرياض

القنوات الناقلة: القناة الرياضية السعودية المشفرة SSC HD5

معلق المباراة: فهد العتيبي + عبدالله الحربي

البطولة: ;كأس السوبر الإسباني لكرة القدم ( نصف النهائي )