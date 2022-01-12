نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب ملايين من محبي الساحرة المستديرة ومتابعي كأس السوبر الاسباني مباراة من العيار الثقيل اليوم، وهو لقاء العملاقة حيث يجتمع نادي برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في منافسات نصف النهائي، علي أرض المملكة العربية السعودية، والتي تنقل أحداث البطولة إلي الجماهير من كل أنحاء العالم، وخلال ساعات قليلة من الآن يمكننا أن نتابع كلاسيكو الأرض عبر مجموعة من القنوات الفضائية التي أعلنت نقلها بشكل حصري للمباراة.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

اليوم علي أرضية ملعب الملك فهد الدولي نشهد أجتماع القمة بين نادي ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني، حيث يبحث العديد من المتابعين في الوقت الحالي عبر محرك جوجل، عن طريقة بسيطة يمكن اتباعها لالتقاط إشارة بث القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث المباراة، من أجل متابعة المنافسات التي يسعى فيها كلا الفريقين في تحقيق فوزاً ساحقاً علي الأخر، وخاصة كون نادي برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا المرسم الأخير، وفي السوبر يشارك فيها أيضا أتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو بجانب الريال وبرشلونة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

أما عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الاسباني، فتقام اليوم علي أرضية ستاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وفي تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك اليوم الاربعاء 12 يناير 2022، الموافق 9 جمادى الآخرة 1443هـ.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم

في حالة أردت مشاهدة مباراة الكلاسيكو الاسباني الاشهر علي الاطلاق اليوم، يمكنك ذلك من خلال متابعة قنوات الرياضية السعودية الجديدة ssc 5، التي تبث عبر القمر الصناعي عرب سات، حيث أعلنت عن نقلها أحداث المباراة حصرياً، عبر الاحداثيات التالية.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تقنية المشاهدة تقنية عالية الجودة HD.

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة

حراسة المرمى .. أندريه تير شتيغن.

خط الوسط ..بوسكيتس، جافي ،نيكو، سيرجيو

خط الدفاع ..لينغليه، جوردي ألبا ،أراخو، جيرارد بيكيه.

خط الهجوم .. ألفيس، ديمبيلي، فيران توريس.