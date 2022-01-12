نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التمسك بالقمة” موعد مباراة الرائد والاتحاد في الدوري جماهير العميد تترقب نتيجة مباراة الاتحاد والرائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير عميد الأندية السعودية فريق اتحاد جدة، موعد مباراة الرائد والاتحاد القادمة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الجولة السابعة عشر التي تنطلق بعدة مباريات غاية في القوة والندية، من أهم المباريات في تلك الجولة مباراة الشباب والاتفاق التي تلي هذه المباراة، يستضيف ملعب الرائد مدينة الملك عبد الله الرياضية اللقاء المرتقب، ويأمل الاتحاد في تكرار الفوز الذي حققه على الرائد في الدور الأول حيث فاز العميد بثلاثية دون مقابل، بينما منافسة صاحب الملعب والجمهور متحفز للفوز وتحسين ترتيبه، على أمل اللحاق بالمربع الذهبي في نهاية الجدول واللعب في البطولات القارية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

موعد مباراة الرائد والاتحاد اليوم في الدوري

12.35 : ظهراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

13.35 : الواحدة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

14.35 : الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت كلاً من مصر، السودان، تونس.

15.35 : الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

16.35 : الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة الاتحاد والرائد في الدوري

مباريات الاتحاد ضد الرائد تاريخياً في صالح العميد، حيث تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في الدوري في 20 مباراة، كان الفوز من نصيب العميد في 11 مناسبة، بينما فاز فريق الرائد في 3 مباريات فقط، وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات سابقة.

ترتيب جدول الدوري قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 16 9 5 2 14 16:31 15 32 3 النصر 16 9 2 5 14 17:26 9 29 4 الهلال 15 7 6 2 15 17:25 8 27 5 ضمك 16 7 5 4 14 21:21 0 26 6 الرائد 16 7 3 6 14 23:24 1 24 7 الفيحاء 16 5 6 5 14 14:14 0 21 8 أبها 16 5 4 7 14 24:16 -8 19 9 الطائي 16 6 1 9 14 25:15 -10 19 10 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 11 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 12 الفتح 15 4 4 7 15 22:20 -2 16 13 الأهلي 16 3 7 6 14 23:20 -3 16 14 الفيصلي 15 3 7 5 15 21:17 -4 16 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

القناة الناقلة المباراة والمعلق

تنقل المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حصرياً، بداية من الموسم الحالي عبر شاشة قنوات SSC، ولقاء اليوم يذاع من خلال قناة SSC HD 1، ويعلق على المباراة المعلق عبد الله الحربي.

مباراة الرائد والاتحاد

الاتحاد يدخل المباراة وهو متصدر الجدول برصيد 35 نقطة من لعب 15 مباراة، فاز في 11 مباراة تعادل في مباراتين، وتلقى الخسارة في مباراتين، سجل لاعبوه 31 هدف وسكنت شباكه 12 هدف، بينما صاحب الملعب اليوم فريق الرائد فهو يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة، من لعب 16 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر في 6 مباريات، سجل 24 هدف وعليه 13 هدف.

بطاقة المباراة