السوبر الاسباني: التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يلاقي برشلونة ، مساء اليوم الاربعاء (الساعة 20:00) ، فريق ريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي.

برشلونة:

حراسة المرمى : أندريه تير شتيغن

خط الدفاع : أراخو، جيرارد بيكيه، لينغليه، جوردي ألبا

خط الوسط : نيكو، سيرجيو بوسكيتس، جافي

خط الهجوم : فيران توريس، ألفيس، ديمبيلي.

ريال مدريد:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، ميندي

خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم : أسينسيو، بنزيما، فينيسوس جونيور