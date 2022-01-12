“بمشاركة اربعة فرق” تشغيل الآن تردد قناة SSC 5 HD لمتابعة مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي الدوري الأسباني اليوم كلاسيكو الأرض12-1-2022

مباراة قوية تقام مساء اليوم في اطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الاسباني والتي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض، حيث تقام المباراة من خلال ستاد الملك فهد الدولي الرياضي في المملكة العربية السعودية المضيفة للبطولة هذه النسخة للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد حققت نجاح كبير في استضافة نسخة كأس السوبر الاسباني الماضية بالنظام الجديد الذي يأتي بمشاركة اربعة فرق وتبدأ من نصف نهائي البطولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة Ssc 5 hd الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني 2022.

مباراة نصف نهائي السوبر الأسباني برشلونة وريال مدريد 2022

تقام مساء اليوم الاربعاء الموافق 12 من شهر يناير مباراة هامة تجمع بين اقوى فرق الدوري الاسباني واقوى الفرق في العالم أيضا برشلونة وريال مدريد، في مباراة كلاسيكو الارض التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم بشكل عام، حيث تنطلق المباراة من خلال ستاد الملك فهد الرياضي الدولي، ومن المقرر أن يتأهل الفائز من هذه المباراة الى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة اتليتكو مدريد واتليتكو بلباو، حيث تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت ابو ظبي.

تردد قناة Ssc 5 hd على القمر نايل سات لمتابعة السوبر الاسباني

تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم عبر شاشة قناة Ssc 5 hd مباشرة، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي.

تردد قناة Ssc 5 على القمر نايل سات 12523.

الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة SSC 5 على القمر عرب سات الناقلة لمباراة السوبر الاسباني

يمكن استقبال قناة اس اس سي السعودية الرياضية عبر شاشة قناة عرب سات لمتابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الاسباني اليوم عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي.