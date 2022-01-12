نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تأجيل مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم سبب تأجيل مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والتي كان من المقرر لها في التاسع عشر من يناير الجاري، وأعلن نادي باريس سان جيرمان عبر صفحته الرسمية الأسباب التي دعته لتأجيل المباراة التي كانت ستجمعه مع نجوم الهلال والنصر في الرياض.

سبب تأجيل مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

كان نادي باريس سان جيرمان قد أكد أن فيروس كورونا والوضع الصحي في فرنسا والرغبة في الحفاظ على الطاقم الصحي له ولاعبيه، أدى لتأجيل جولته الأسيوية والتي كانت ستبدأ في قطر ثم الرياض من أجل المباراة الودية أمام الهلال والنصر السعودي.

كانت الجماهير السعودية تتطلع لرؤية ميسي ورفاقه على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء 19 يناير الجاري، ولكن جاء فيروس كورونا ليعيق تلك الخطط مؤقتا وسط رغبة قوية من جانب باريس سان جيرمان للحفاظ على لاعبيه ضد أي أمور صحية قد تصيب أي من لاعبيه وتحرم الفريق الباريسي من مجهوداته الفترة المقبلة.

يذكر أن تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد أكد أن إقامة المباراة الودية مع باريس سان جيرمان ونجوم ناديي النصر والهلال سيكون ضمن فعاليات موسم الرياض خاصة وأن الموسم نجح في جذب العديد من المتابعين من كل أنحاء العالم وكانت تلك المباراة لها خصوصية كبيرة بسبب وجود ميسي بين أعضاء باريس سان جيرمان وهو الأمر الرائع الذي تنتظره كل الجماهير السعودية في كل مكان.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد جديد لمواجهة باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهلال خلال الأيام المقبلة حال إقامتها أو تأجيلها لأجل غير مسمى وهو الأمر الذي لم يوضح حتى الأن من جانب باريس سان جيرمان بالنسبة لمواجهة نجوم النصر والهلال المقبلة في مباراة هامة تترقبها كل الجماهير السعودية بين الهلال والنصر من جهة وباريس سان جيرمان من جهة أخرى.

هذا ويدخل باريس سان جيرمان الإستعدادات النهائية لدور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبي ويرغب الفريق الأوروبي في تحقيق البطولة بعد الوصول إلى أبعد مدى حتى الأن دون القدرة على تحقيق لقب البطولة.