أضبط الآن تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022

في أخر فترة تسجل محركات البحث عمليات بحث كثيرة عن القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية وكذلك تردد القنوات تلك المتولية عرض هذه المباريات، ويأتي ذلك خصوصا مع قرب موعد بطولة الكاميرون المجانية، ومن أهم هذه المباريات هي مباريات منتخب مصر، فالجميع صغار وكبار عشاق كرة القدم في كل مكان في مصر والشرق الأوسط ينتظرون موعد البطولة، وها قد اقتربنا من انطلاق صافرة بداية أول مباراة في ه‍ذه البطولة، وحيث من المفترض أن تكون هذه المسابقة على أرض الكاميرون، ومن المقرر أن تبدأ هذه البطولة في يوم ٩ يناير ٢٠٢٢ وحتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٢، وستضم البطولة حوالي ٢٤ منتخب أفريقي وكذلك عربي.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022

قررت الكاف أن يتعدي عدد الجماهير في المباراة الواحدة عن 60% من عدد المدرجات، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على العالم، ولكن سيتم السماح فقط في أي مباراة تخص الكاميرون بحضور جماهيري بنسبة 80% من المدرجات، وسيتم الاشتراط على الجماهير بوجوب تلقي اللقاح أو عمل مسحة تدل على نتيجة عدم وجود كورونا فيروس عند الشخص، وكما يعرف البعض أن نسبة ضئيلة جدا من أهل الكاميرون هم من تلقوا اللقاح، ولهذا سنتابع كيف ستنفرض هذه الشروط على حوالي 52 مباراة والمقامة على حوالي ست ملاعب.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022

قناة الجزائرية الأولى:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11680 الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ ⅚ معدل الترميز 27500

قناة فوكس سبورت:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

قناة beIN sports المفتوحة 2022

التردد 12604 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي النايل سات معامل تصحيح الخطأ ⅔

كما أنه يمكنك أن تحمل أي قناة من هذه القنوات بكل سهولة، ومتابعة كاس أمم إفريقيا.