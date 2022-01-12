نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد مباراة برشلونة ضد ريال فى كلاسيكو السوبر الاسباني 2022 على استاد الملك فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- موعد مباراة برشلونة ضد ريال فى كلاسيكو السوبر الاسباني 2022 على استاد الملك فهد نستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول تفاصيل ومجريات مباراة الكلاسيكو التي سيحتضنها استاد الملك فهد الدولي فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فى اطار منافسات السوبر الاسباني فى كلاسيكو ستتجه أنظار العالم بأكمله حول مجريات تلك المباراة التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

عاجل:- موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

اليوم 12/1/2022 على أرض استاد الملك فهد نتابع قمة ستكون على اطار صفيح ساخن تجمع ما بين نادي برشلونة امام نادي ريال مدريد، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الاسباني الممتاز هذا العام فى نسخة استثنائية ستشهد فيها مواجهة من العيار الثقيل تجمع ما بين نادي برشلونة امام نادي ريال مدريد، حيث بالفعل بدأت الانظار تتجه الى حد كبير حول مباراة البرشا ونادي ريال مدريد فى مباراة ستشهد فيها كذلك مشاركة اتلتيكو مدريد ونادي اتلتيك بيلباو فى المباراة التي ستجمع بينهم فى مساء يوم الخميس الذي يوافق ميلادياً 13 يناير 2022، على غرار هذا الامر نستعرض مع حضراتكم عبر الفقرة التالية تشكيلة البرشا اليوم وتشكيلة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة لمجريات تلك المباراة وموعدها

تشكيلة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

مارك أندريه تير شتيجن

داني ألفيش – كليمون ونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

نيكو جونزاليس – سيرجيو بوسكيتس – ريكي بوتش

عثمان ديمبيلي – لوك دي يونج – عبد الصمد الزلزولي

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتو – دافيد ألابا – فيرلان مندي

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

نتابع مع حضراتكم الان القنوات المسؤولة على مباراة برشلونة ضد ريال مدريد التي ستذاع اليوم 12/1/2022 عبر الترددات التالية:-

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC على النايل سات.

التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: افقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6