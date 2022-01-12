نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى كاس السوبر الاسباني 2022 الساعة 10 PM في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى كاس السوبر الاسباني 2022 نستعرضها مع حضراتكم و ننقلها لكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري، حيث تزايدت الى حد كبير عوامل بحث جوجل من أجل التعرف على اجدد القنوات المفتوحة التي من خلالها سيصبح بإمكانكم الاستمتاع لقاء كلاسيكو الأرض الأرض المقام بعد قليل على أرض استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك المباراة الان

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

اليوم الموافق ميلادياً 12/1/2022 من المقرر على ان يستضيف استاد الملك فهد قمة مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين برشلونة امام نادي ريال مدريد فى مباراة ستكون على إطار صفيح ساخن ستجمع ما بين اقوى الاندية العالمية، حيث يسعى اليوم في مجريات تلك المباراة نادي برشلونة على إحراز لقب السوبر الاسباني اليوم، حيث يسعى اليوم البرشا على مصالحة جماهيره وذلك مع تراجع ترتيب البرشا بالدوري الاسباني الى المرتبة السادسة برصيد 32 نقطة، على الجانب الآخر يسعى النادي الملكي على استكمال سلسلة نتائجه المحلية الايجابية من خلال احراز لقب بطولة السوبر الإسباني اليوم

تشكيلة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

مارك أندريه تير شتيجن

داني ألفيش – كليمون ونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

نيكو جونزاليس – سيرجيو بوسكيتس – ريكي بوتش

عثمان ديمبيلي – لوك دي يونج – عبد الصمد الزلزولي

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتو – دافيد ألابا – فيرلان مندي

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو

مواعيد عرض مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

من المقرر على ان تأتي مواجهة البرشا امام نادي ريال مدريد التي ستكون فى إطار منافسات السوبر الاسباني الممتاز على أرض استاد الملك فهد عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة وذلك عبر شاشات اس اس سي السعودية عبر الترددات التالية:-

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC على النايل سات.

التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: افقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6