نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم 12/1/2022 في كاس السوبر الاسباني بصوت فهد العتيبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم 12/1/2022 في كاس السوبر الاسباني بصوت فهد العتيبي ننقلها لكم الان، حيث يستضيف مجريات تلك المباراة المملكة العربية السعودية، على ان تتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك المباراة التي نتابعها مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

اليوم يستعد فريق برشلونة بطل كاس اسبانيا للاجل مواجهة نارية ستكون امام نادي ريال مدريد فى منافسة ستاتي فى اطار منافسات السوبر الاسباني الممتاز، في مباراة من المقرر على ان تقام على ارض استاد الملك فهد الدولي فى مدينة الرياض، حيث سيحل اليوم نادي البرشا بعد التعادل الاخير الايجابي الذي كان امام فريق غرناطة من ضمن منافسات الليجا الاسبانية، امام نادي ريال مدريد الذي استطاع ان يحقق العلامة الكاملة على حساب نادي فينيسا، على غرار هذا الامر سنبدا الان فى استعراض كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك المباراة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

من المقرر على ان تذاع قمة البرشا امام نادي ريال مدريد اليوم 12/1/2022 على ارض استاد الملك فهد بصوت المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي عبر شاشات اس سي سي السعودية عبر الترددات التالية:-

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC

على النايل سات.التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: افقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

او عبر الترددات التالية:-

قناة BT sport 1 HDالبريطانية، القمر Astra 2A/2B/2D، تردد 12515، استقطاب أفقي، ترميز 22000، التصحيح 3/4.

قناة Eleven Sports 1 HD portugal، قمر Hispasat 1B/1C/1D ، تردد 12398، استقطاب أفقي، ترميز 27500، التصحيح 3/4.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

مارك أندريه تير شتيجن

داني ألفيش – كليمون ونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

نيكو جونزاليس – سيرجيو بوسكيتس – ريكي بوتش

عثمان ديمبيلي – لوك دي يونج – عبد الصمد الزلزولي

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتو – دافيد ألابا – فيرلان مندي

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو