نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعُة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى كاس السوبر الاسباني بتعليق فهد العتيبي اليوم 12/11/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعُة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى كاس السوبر الاسباني بتعليق فهد العتيبي اليوم 12/11/2022 حيث يحتضن الان استاد الملك فهد الدوي داخل مدينة الرياض السعودية قمة ستكون نارية تجمع مابين النادي البرشلوني امام النادي المدريدي فى قمة وصفها البعض بانها كلاسيكو الارض فى نسختها الجديدة، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل الواردة حيال تلك المباراة الان

متابعُة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى كاس السوبر الاسباني

اليوم الموافق ميلادياً12/1/2022 تنقل مباراة تاتي من العيار الثقيل تجمع مابين نادي برشلونة امام ريال مدريد فى السوبر الذي يشارك به اربع اندية اسبانية حيث من المقرر على ان تنقل فى المملكة العربية السعودية مابين اليوم الثاني عشر من يناير حتي اليوم السادس عشر من يناير فى بطولة يشارك فيها كذلك نادي اتلتيكو مدريد ونادي اتلتيكو بيلباو، على ان نتابع مع حضراتكم عبر موقعكم ثقفني نيوز مجريات وتفاصيل قمة اليوم من خلال عرض ترددات القنوات الناقلة لمباراة ومواعيد عرضها وتشكيل كلتا الفريقين

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

مارك أندريه تير شتيجن

داني ألفيش – كليمون ونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

نيكو جونزاليس – سيرجيو بوسكيتس – ريكي بوتش

عثمان ديمبيلي – لوك دي يونج – عبد الصمد الزلزولي

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتو – دافيد ألابا – فيرلان مندي

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تم الاعلان عن موعد كلاسيكو الاض الذي سيجمع مابين نادي برشلونة امام نادي ريال مدريد فى اطار منافسات كاس السوبر الاسباني فى مباراة ستنقل مجرياتها رسمياً على استاد الملك فهد الدولي عند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، وعند تمام التاسعة مساء ً حسب توقيت القاهرة بتعليق فهد العتيبي وذلك عبر الترددات والرموز التالية:-

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC

على النايل سات.التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: افقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6