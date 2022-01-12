عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد جديد لكلاسيكو الأرض الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في المملكة العربية السعودية حيث تعد لقاءات الفريقين من أهم اللقاءات التي ينتظرها جمهور كرة القدم حول العالم لما تحمله من تشويق وإثارة ويلتقي الفريقان اليوم في نصف نهائي السوبر الإسباني ومن خلال تلك المواجهة يسعى كل فريق للفوز بها برشلونة الذي ابتعد بعيداً عن صدارة الدوري هذا الموسم يسعى من أجل الفوز والتعويض بتحقيق هذا اللقب بينما يأتي على الجانب الآخر النادي الملكي الذي بدأ بداية قوية ويعتلي صدارة الليجا الإسبانية ويعيش فترة من أفضل الفترات من حيث الأداء والنتائج وتستضيف ملاعب المملكة السعودية منافسات البطولة والتي تضم أربع فرق أسبانية وهم برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وأتليتك بلباو ومن خلال هذه المقالة سوف نطلع حضراتكم على موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة

يقام كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 12/1/2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ويستضيف استاد الملك فهد الدولي بالرياض لقاء الفريقين وسوف يتم نقل المباراة عبر السعودية الرياضيةSSC5 HD بتعليق فهد العتيبي والفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي من الفائز من مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو التي ستقام غداً الخميس.

التشكيل للفريقين في مباراة اليوم

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيله فريقه في المباراة كما أعلن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي تشكيل الفريق الملكي حيث جاء تشكيل كل فريق كالتالي:

أولاً: تشكيل برشلونة

في حراسة المرمي: أندري تيرشتيجن.

في خط الدفاع: داني ألفيش، جيرارد بيكيه، رونالد أرواخو، جوردي ألبا.

في وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس، جافي، نيكو جونزاليس.

في الهجوم: ديمبلي، لوك دي يونج، فيران تورس.

ثانياً: تشكيل ريال مدريد