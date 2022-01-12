نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبتها حالا.. تنزيل دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مديد على نايل سات في كأس السوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم موقع ثقفني، تردد القوائم المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد على نايل سات واسترا، وذلك في المواجهة المثيرة التي تترقبها ملايين الجماهير العاشقة لكرة القدم الإسبانية، وذلك في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذا اللقاء على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار مباراة الدور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث يسعى العملاق الكتالوني إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة، فيما يأمل الملكي في تحقيق نصر ساحق استكمالا لنتائجه الإيجابية في جميع المسابقات، وفي هذا التقرير نتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني 2022

يلتقى فريق برشلونة بنظيره فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، حيث تستعد الجماهير لموعد إنطلاق هذه المباراة، حيث يستضيف ملعب استاد الملك فهد الدولي المنافسة الكبيرة والمثيرة بين الفريقين، ويعد هذا اللقاء الدور النصف نهائي من كأس السوبر، والفائز في هذه المباراة سيواجه فريق أتلتيكو مدريد، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9.00 بتوقيت مصر وفلسطين، وفي الساعة 10.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الساعة 11.00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني 2022

مع اقتراب موعد انطلاق هذه القمة والمباراة البارز، تشتد نسبة البحث من قبل الجماهير المحبة لكلا الفريقين، وذلك للحصول على تردد القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني، ويمكن مشاهدة المباراة على شاشة قناة السعودية الرياضية السادسة SSC6 HD، أيضا يمكن متابعة اللقاء حصريا على قناة السعودية الرياضية الخامسة SSC5 HD ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الصوتي فهد العتيبي، وقد أعلنت العديد من القنوات الأخرى بث أحداث هذه القمة الكروية المثيرة، وسنتابع معكم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا

ننشر لكم القنوات المجانية التي يمكن لكم من خلالها متابعة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، حيث يمكن لكم ضبط واستقبال تردد هذه القنوات على جميع الأقمار ونستعرض لكم هذه القنوات كما يلي.

قناة SportKlub 1 Serbia HD على قمر BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000

قناة SSC5 HD السعودية على قمر Arabsat 30.5°E – 12418 H 27500

Varzish Sport HD على قمر NSS 57°E-11565 H 10750

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم على استرا astra

يمكن لعشاق فريقي برشلونة وريال مدريد متابعة الكلاسيكو المرتقب، والذي من المقرر أن ينطلق خلال دقائق قليل، متابعة أحداث ومجريات المباراة على القمر الصناعي استرا، حيث تتوفر ثلاثة قنوات أعلنت عن عرض المباراة على شاشاتها، ونتعرف معكم على دليل القنوات التي اكدت على بث المباراة في السطور التالية، ويمكن لكم ضبط صحن الاستقبال باتجاه استرا، بعد ذلك تقوم بإدخال الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة عن طريق جهاز الرسيفر الخاص بك ومتابعة الماتش.