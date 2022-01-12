مالي تهزم تونس في كأس أمم أفريقيا
بدأ المنتخب التونسي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المُقامة حاليًا في الكاميرون، بالخسارة صفر- 1 أمام منتخب مالي في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.
ويُدين منتخب مالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه إبراهيما كوني الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، فيما أهدر وهبي الخزري ركلة جاء للمنتخب التونسي في الدقيقة، وأنهى منتخب مالي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البلال توريه في الدقيقة 87.
وبهذا الفوز، حصد منتخب مالي أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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