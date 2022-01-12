غامبيا تحقق فوزاً تاريخياً على موريتانيا
حقق منتخب غامبيا فوزاً تاريخياً في ظهوره الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً بالكاميرون، عقب تغلبه 1 - صفر على نظيره الموريتاني، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وحصد منتخب غامبيا، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بأمم إفريقيا، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي يتقاسم صدارتها حاليا مع المنتخب المالي، الذي تغلب بالنتيجة ذاتها على تونس في وقت سابق، بنفس الجولة.
في المقابل، بقي المنتخب الموريتاني، الذي يشارك للنسخة الثانية على التوالي في أمم إفريقيا، بلا رصيد من النقاط.
وتقمص أبلي غالو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب غامبيا الوحيد في الدقيقة العاشرة، فيما فشل منتخب موريتانيا في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غامبيا تحقق فوزاً تاريخياً على موريتانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.