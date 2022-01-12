“الكلاسيكو الأسباني” نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كأس السوبر الاسباني

ونستمر من خلال موقع ثقفني الاخباري في تغطية شاملة وحصرية لمباراة الكلاسيكو الأرض، التي تجمع ما بين برشلونة وريال مدريد اليوم علي أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وتعتبر المباراة من المبارايات المهمة التي يتم خوضها في كأس السوبر الاسباني، حيث يتنافس الفريقين للتأهل والحصول علي اللقب هذا العام، وفيما يلي نستعرض معكم مزيد من أحداث مباراة الكلاسيكو الأسباني.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

في أحداث الشوط الأول كان الحماس واضح علي الفريقين، حيث كان استحواذ برشلونة بنسبة 48%، فيما كان نسبة استحواذ ريال مدريد علي الكرة 52%، حيث استطاع لاعبي برشلونة أن يحدثوا ضغط هجومي علي دفاع النادي الملكي، مما أدي إلي إطلاق الحكم بطاقة صفراء علي اللاعب فيران توريس لاعب برشلونة بسبب محاولاته في عرقلة متعمدة إلي لفيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد، كما قام اللاعب فينيسيوس جونيور بإحراز اول هدف لنادي ريال مدريد، فيما قام نادي برشلونة بالرد بهدف قوي من اللاعب لوك دي يونج، وبذلك تعلن انتهاء الشوط الأول بنتيجة 1-1.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

وأقيمت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الاربعاء 12 يناير 2022 علي الأراضي السعودية التي استضافت بطولة كأس السوبر الاسباني علي ملاعبها، وبدأت صافرة المباراة من في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، وتم الإعلان عن نقلها من قبل قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري للبطولة الشهيرة التي تصدرت التريندات وأصبحت من أهم الموضوعات المتناولة من قبل الصحف ووسائل الاعلام العالمية، وعبر موقعنا ثقفني تابعونا لمزيد من التغطية المستمرة.