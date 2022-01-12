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عمر شويل - جدة نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد كأس السوبر الإسباني، نتابع وإياكم أحداث مباراة نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي ستجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد على أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي العاصمة السعودية الرياض، في واحدة من كلاسكيات كرة القدم العالمية، والتي تجمع بين برشلونة والريال في مباراة يطلق عليها كلاسيكو الأرض.

ويعيش فريق ريال مدريد هذه الأيام فترة جيدة في بطولة الدوري الإسباني، حيث يقوم بإدارة الفريق فنياً الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي نجح مع الريال هذا الموسم في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب هذا الموسم، فبعد مرور 21 مباراة خاضهم الريال هذا الموسم بالليجا نجح الفريق في الفوز في خمسة عشر مباراة، وتعادل في أربع جولات، وتعادل في اثنين، ليحقق الفريق 49 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه في جدول الدوري هذا الموسم.

على الجانب الآخر فإن فريق برشلونة ليس بأفضل الأحوال هذا الموسم، حيث يعاني الفريق الكتالوني بعد أن غادر نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلع هذا الموسم، ومع النتائج الغير جيدة رحل المدير الفني للفريق كومان قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق، الإسباني تشافي، وقد وصل الفريق حتى الآن في جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى النقطة الثانية والثلاثين، حيث فاز الفريق في ثمان مواجهات، وقد تعادل في ثمان مثلهم، وتلقى الخسارة في أربع مباريات.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وقد تم تحديد موعد إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني مساء اليوم الأربعاء الثاني عشر من شهر يناير من العام الجاري 2022، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

هذا وسيتمكن محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية من متابعة أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني من خلال شاشة قناة SSC 5 السعودية على أن يقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق فهد العتيبي.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

وسنتابع معكم كافة وأهم أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد، وسنوفر لكم تحديث بالنتائج فور حدوث أي جديد في المباراة فتابعوا معنا.

ومع حلول الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة نجح اللاعب البرازيلي فينسيوس من تسجيل أول أهداف المباراة من تصويبة ولا أروع سكنت شباك الفريق الكتالوني، وذلك بعد أن استغل تمريرة زميله الفرنسي كريم بنزيمة، ليحولها مهاجم ريال مدريد إلى هدف في شباك برشلونة، ليعلن حكم المباراة تقدم الريال بهدف دون مقابل.

وقبيل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة الحادية والأربعين نجح لوك دي يونج من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة بعد عرضية من زميله عثمان ديمبلي لترتد من دفاع ريال مدريد بطريقة ساذجة، ويتمكن دي يونج من تحويلها لشباك البلجيكي كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد، وتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في الشوط الثاني من المباراة لم تزل النتيجة على حالها كثيراً حتى أتى الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من تسجيل ثاني أهداف فريق العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن البديل إنسو فاتي لاعب برشلونة تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والثمانين من زمن المباراة، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة هدفين لكل منهما.