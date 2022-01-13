ريال مدريد يتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

ريال مدريد يتأهل إلى نهائي السوبر الإسبانيتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على غريمه التاريخي برشلونة 3-2، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض الأربعاء.

الكلاسيكو بدأ بأفضلية هجومية واضحة للريال الذي واصل وهدد مرمى الفريق كاتالوني بمناسبتين مُتتاليتين عبر كريم بنزيمة ولاعب الوسط ماركو أسينسيو.

ونجح الريال في استثمار سيطرته وأخذ الأسبقية بهدف جاء عند الدقيقة 25، من كرة استخلصها بنزيمة ثم مررها إلى المنطلق فينيسيوس جونيور الذي واجه الحارس تير شتيغن بثقة وسدد بالشباك.

عقب الهدف شعر عناصر برشلونة بحراجة الموقف وبدأوا في خلق الفرص أمام مرمى تيبو كورتوا الذي نجح في التصدي لرأسية خطيرة من المهاجم لوك دي يونغ، قبل أن يتمكن الأخير من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41، إثر كرة حاول المدافع إيدير ميليتاو تشتيتها لكنها ارتطمت بالهولندي واستقرت بالشباك.

وجاءت بداية الشوط الثاني عكس سابقه، حيث أبدى برشلونة رغبة كبيرة في هز شباك كورتوا مرة أخرى، وكاد أن يُحقق مبتغاه عبر كرة قوية سددها بيدري مرت بجانب القائم، ثم عن طريق محاولة خطيرة للفرنسي عثمان ديمبلي لم يُكتب لها النجاح.

الأداء الباهت للريال دفع المدرب كارلو أنشيلوتي إلى إجراء عدة تغييرات أتت بنتائجها سريعا مع محاولة قادها البديل البرازيلي رودريغو، وصلت الكرة من خلاله لبنزيمة الذي سدد لكن كرته ارتطمت بالقائم وذهبت خارج حدود المستطيل الأخضر.

ولم تمض سوى دقائق قليلة من فرصته الأخيرة، حتى استطاع بنزيمة أن يضع فريقه بالمقدمة مُجددا مع حلول الدقيقة 72، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس الألماني تير شتيغن داخل المرمى الكتالوني مستغلا تواجده بعيدا عن الرقابة الدفاعية.

الإثارة ومتعة الأهداف استمرت حتى الدقائق الأخيرة من "الكلاسيكو"، إذ واصل برشلونة بحثه عن التسجيل والعودة بالنتيجة إلى التعادل، الأمر الذي حدث فعلا في الدقيقة 84 من كرة عرضية أرسلها جوردي ألبا واستقبلها أنسو فاتي برأسية سكنت داخل المرمى المدريدي.

تعادل الطرفين أجبرهما على خوض شوطين إضافيين، نجح ريال مدريد في الأول منهما في تسجيل هدف ثالث بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بتسديدة بباطن قدمه عن يمين تير شتيغن.

وحاول برشلونة تدارك الموقف في ما تبقى من دقائق لكنه اصطدم بحارس عملاق من حجم تيبو كورتوا الذي تألق في التصدي لكرة من سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي وأبقى فريقه متقدما حتى صافرة النهاية.

ويلتقي الريال في المشهد الختامي مع الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر، والذي يجمع أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، اليوم الخميس.