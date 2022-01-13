موعد مباراة اتلتيكو مدريد واتلتيك بيلباو والقنوات المفتوحة الناقلة كأس السوبر الاسباني

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في ختام مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر الأسباني، حيث انطلقت البطولة بالأمس بكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد الذي تمكن من تحقيق فوز مثير ضد الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف سجلها فينسوس، بنزيمة، وفالفيردي مقابل هدفين سجلهما لوك دي يونج وفاتي، ليتأهل الملكي إلى المباراة النهائية وينتظر الفائز من موعد مباراة اتلتيكو مدريد واتلتيك بيلباو التي تنطلق في العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الأسباني يلاقي بيلباو في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، والتأهل للمباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني البطولة التي يأمل تحقيق لقبها الذي فاز به من قبل مرتين فقط آخرها عا 2014 على حساب ريال مدريد، ولكن موسم رفاق سيميوني ليس على ما يرام أبداً، فالفريق يتواجد حالياً في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأسباني بفارق كبير عن متصدر الترتيب ريال مدريد وصل إلى 16 نقطة، كما تأهل بشق الأنفس لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي مانشستر يونايتد في مباراة صعبة، والفريق في آخر مبارياته تعادل في الليغا خارج ملعبه بهدفين لكل فريق ليواصل فقدان النقاط.

حامل اللقب أتلتيك بيلباو لن يكون صيداً سهلاً لأتلتيكو مدريد، حيث يأمل الفريق الباسكي في الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة امتدت للأشواط الإضافية بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يسجل ويليامز هدف الفوز لفريقه في الوقت الإضافي ليقوده لتحقيق لقبه الثالث في كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة اتلتيكو مدريد واتلتيك بيلباو

الخميس 13 يناير 2021.

8:00 توقيت الجزائر.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، وقطر.

11:00 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وبلباو مجاناً