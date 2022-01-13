انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة والقنوات الناقلة اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

في إطار إستئناف منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثانية التي تضم النادي الأهلي، المقاولون العرب، نادي الإسماعيلي، نادي الجونة، نادي البنك الأهلي، نادي سموحة، وبدأت البطولات أمس الأربعاء بمباريات الجولة الأولي من المجموعة الأولي.

يذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم إستحدث تلك البطولة بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بدولة الكاميرون وبدأت منافستها يوم الأحد 9 يناير وتختتم في 6 فبراير المقبل، وهي البطولة التي وجدت فيها الأندية فرصة لتجهيل اللاعبين البدلاء والمصابين بدلا من إقامة المباريات الودية، وتقام اليوم ثلاثة مباريات في البطولة.

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المباراة الأولي: الأهلي ضد الجونة

موعد المباراة: الخميس 13 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 02:30 مساءا بتوقيت القاهرة 03:30 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد الأهلي السلام

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

معلق المباراة: بلال علام

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي

المباراة الثانية: البنك البنك الأهلي والمقاولون العرب

موعد المباراة: الخميس 13 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة 06:00 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد المقاولون العرب

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 3

معلق المباراة: محمد الغياتي

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي

المباراة الثالثة: سموحة والإسماعيلي

موعد المباراة: الخميس 13 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة 06:00 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد الإسكندرية

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 3

معلق المباراة: مؤمن حسن

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي