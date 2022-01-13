موعد مباراة الكاميرون مع أثيوبيا بأمم أفريقيا 2022 القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تستأنف اليوم الخميس منافسات بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون لكرة القدم بمباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في اليوم الخامس من البطولة التي بدأت في التاسع من يناير حتى وتختتم السادس من فبراير 2022، وخلال الأربع أيام السابقة أنتهت الجولة الأولي في المجموعات الستة، واليوم تبدأ المرحلة الثانية من المجموعات، والتي تتحدد من خلالها ملامح المنتخبات الأقرب للدور الثاني.

موقف منتخبي الكاميرون وأثيوبيا بالمجموعة الأولى

وفيما يتعلق بمباريات اليوم التي ستبدأ في الساعة السادسة مساءا بمقابلة سهلة نسبيا بين منتخب الكاميرون ومنتخب أثيوبيا، وفوز الكاميرون في تلك المباراة ستتأهل إلى الدور القادم مباشرة بصرف النظر عن نتائج المباريات الآخرى في المجموعة، وفوز منتخب أثيوبيا والذي سيكون بمثابة المفاجأة سيعد الأمل في التأهل للدوري الثاني بعد هزيمة المباراة الأولى من منتخب الرأس الأخضر.

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التشكيل المتوقع للمنتخب الكاميروني في كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: كولينز فاى – ميشيل نجادو نجادجي – جيروم أونغيني – نوهو تولو

خط الوسط: صموئيل إيف إم جويت – أندرية زامبو انجويسا – بيير كوندي.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر – كارل توكو ايكامبي – مومي نغاماليو

بدلاء منتخب الكاميرون خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين اوموسولا سيمون لاتي – ديفيس إيباسي – أميرويسي أيونجو – جان تشارلز كاستيليو – هارولد موكودي – كريستيان باسوجوج – جايمس لي ساليكا – إيفان نييو نوبا – ايريك تشوبو موتنج – كلينتون موانجي – ستيفن بوكين – اغناطيوس جاناغو

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التشكيل المتوقع للمنتخب الأثيوبي في كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

خط الدفاع: سليمان حامد – أسشاليو تامين – ياريد باييه – رمضان يوسف

خط الوسط: سوارافيل داجناتشو – مسعود محمد – أمانويل يوهانس – جيتانيه كيبيدي.

خط الهجوم: أبو بكر ناصر – أمانويل جيبريميتشيل

بدلاء منتخب الكاميرون خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين جمال تايسو – ميجنوت ديبيبي – موجيب قاسم – أحمد رشيد – جاتوش بانوم – أرسات تونخو – ديستا يوهانس – فيرو سولمون – فيتسوم أليمو – شيميكيت جوجيسا – بيزابيه ميلايو – ميسيفين تافيسي

موعد مباراة الكاميرون مع أثيوبيا بالجولة الثانية بكأس أفريقيا بالكاميرون 2022

موعد المباراة: الخميس 13 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 6 مساءا بتوقيت القاهرة 7 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: باول بيا ستاديوم

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس1, 2

معلق المباراة: على محمد علي

البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – الجولة الثانية