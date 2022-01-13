نزل حالاً.. استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 على النايل سات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

استقبال تردد القناة الجزائرية 2022، حيث البحث المستمر والمكثف عن القنوات التي ستبث جميع المباريات من كأس أمم أفريقيا أصبحت ذات أهمية متزايدة للجماهير الكورية ،يهتم الكثير من عشاق كرة القدم بجميع القنوات التي ستبث مباريات كأس الأمم الأفريقية ومن بين القنوات الرياضية الكبرى اكتشفنا أن تردد القناة الجزائرية يحتل المرتبة الأولى بين مختلف مؤشرات البحث على جوجل وغيرها المواقع الرياضية

القناة التي بدأت بثها على التليفزيون الأرضي عام 1956 م وانتقلت إلى البث الفضائي في عام 2011، لها مجموعة متنوعة من الأهداف الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الإعلامية على نطاق وطني وعرض موضوعي للقناة القضايا الحالية على المستويين الإقليمي والدولي

استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022

والآن نقدم لكم تردد أول قناة جزائرية أرضية 2022 على جميع الأقمار الصناعية ، لتتمكنوا من الحصول عليها في أقل من دقيقة ومشاهدة جميع مباريات المنتخبات الأفريقية المتنافسة في أمم إفريقيا 2022:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H.

الجودة : hd

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الأرضية الجزائرية بدون تشفير

بعد أن تعرف كيفية إعداد القناة على جهاز الاستقبال وأنها مستقطبة هناك مشكلة القناة مشفرة والجميع يبحث عن طريقة لفك تشفيرها. سنوضح لك كيفية فك تشفيرها في بضع خطوات سهلة والطريقة على النحو التالي.

يجب أولاً استقبال تردد القناة على جهاز الاستقبال. بتحديد “MENU” ثم “Parameterization of the Device” من القائمة المنسدلة. شق طريقك إلى أسفل قائمة الخيارات واختر أيقونة “biss”. عن طريق الضغط على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالمستقبل ، إلى أسفل قائمة الخيارات واختر أيقونة “biss”. بالضغط على الزر الأحمر بجهاز التحكم عن بعد الخاص بالمستقبل. سيُطلب منك إدخال رقم فك التشفير الخاص بك (0001-11000000000000). في الخطوة الأخيرة اضغط على زر موافق في جهاز الاستقبال.

تردد القنوات المفتوحة لنقل أمم أفريقيا 2022