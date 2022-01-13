“مباشراً الآن” موعد مباراة الهلال والتعاون والتشكيل جماهير الزعيم تترقب نتيجة مباراة الهلال والتعاون

بعد رباعية الزعيم في الطائي في اللقاء الماضي، يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد موعد مباراة الهلال والتعاون، لحساب الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، تلعب عدة مباريات في نفس اليوم أهمها مباراة النصر ضد الفيصلي، الزعيم عينه على الصدارة ولن يوقفه أحد للوصول للقمة، هكذا يفكر اللاعبون والمدير الفني للزعيم، تنقل المباراة عبر قناة SSC HD 1، بينما منافس الزعيم اليوم نادي التعاون يعلم صعوبة اللقاء، ولكنه يرغب في إحداث المفاجئة، والتفوق على الهلال في ملعبه وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة.

موعد مباراة الهلال والتعاون

تاريخ مواجهات الهلال ضد التعاون في صالح الزعيم بقوة، حيث تقابل الفريقين قبل هذه المباراة في 18 مناسبة في دوري المحترفين، كان الفوز من نصيب الزعيم في 14 مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وفاز التعاون في مباراتين، الهلال السعودي وجماهيره، يعلمون أن الماضي ماضي وولى وينظرون لمباراة اليوم بإهمام، والدخول برغبة قوية لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم نحو الصدارة.

توقيت مباراة الهلال والتعاون في الدوري

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

18.00 : السادسة بتوقيت تونس، المغرب، المغرب.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

التشكيل المتوقع للهلال ضد التعاون

يغيب عن الهلال 4 لاعبين من العناصر المؤثرة وهم، ” سلمان الفرج، ناصر الدوسري، كويلار، عبد الله عطيف” ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي.

حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف “.

خط الدفاع ” ياسر الشهراني، متعب الفرج، يانج هيون سو، حمد اليامي”.

خط الوسط ” محمد كنو، مصعب الجوير، موسى ماريجا، ماتيوس بيريرا”.

الهجوم ” جوميز”.

التشكيل المتوقع للتعاون ضد الهلال

حراسة المرمى ” أحمد الكسار”.

خط الدفاع ” ياسين برناوي، رافائيل سيلفا، إيجور روسي، محمد العمري”.

خط الوسط ” خالد الكعبي، إسماعيل سيلفا، عبد الرحمن الدوسري، لوان جيرمي”.

الهجوم ” رومان أماليتانو، جوليو تافاريس”.

موعد مباراة الهلال والتعاون