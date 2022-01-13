نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ترقب”موعد مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي الجماهير تترقب نتيجة النصر والفيصلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والفيصلي، من أشهر كلمات البحث عبر محرك البحث جوجل من قبل عشاق النصر السعودي المتحمسين لرؤية فريقهم في قمة الجدول، ومن أهم المواعيد التي تنتظرها جماهير النصر السعودي للثأر من الفيصلي اللقاء المقرر له يوم السبت 2022/01/15، في إطار مباريات الجولة أل 17 من عمر الدوري السعودي للمحترفين تلعب في نفس اليوم عدة لقاءات، منها لقاء الهلال والتعاون في نفس الجولة، حيث يحتضن ملعب نادي النصر مرسول بارك المواجهة الثأرية للنصر، بعد أن فاز الفيصلي في الدور الأول على النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للعالمي، اللقاء اليوم يدخله النصر تحت شعار لا بديل عن الفوز، لإستكمال المشوار نحو الصعود للقمة واختلال صدارة الترتيب، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصل المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين وتاريخ المواجهات بين الفريقين.

موعد مباراة النصر والفيصلي

15.05 : الثالثة وخمس دقائق بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

16.05 : الرابعة وخمس دقائق بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.05 : الخامسة وخمس دقائق بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.05 : السادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، قط، البحرين، العراق،

مباراة النصر ضد الفيصلي

تاريخ مواجهات الفريقين يصب في صالح فريق النصر السعودي بقوة، حيث تقابل الفريقين في 22 مباراة قبل هذه المباراة، حقق فريق النصر الفوز في 11 مباراة، وتعادل الفريقين في 6 مواجهات، وكان الفوز حليف الفيصلي في 3 مباريات فقط.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

كما ه معروف فأن جميع مباريات وري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنقل عبر قنوات ssc الرياضية، لذا فمباراة النصر اليوم ضد الفيصلي تذاع عبر قناة SSC HD 1، بتعليق المعلق سمير المعرفي، كما تنقل المباراة عبر نفس القناة بتقنية SD العادية.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 16 9 5 2 14 16:31 15 32 3 النصر 16 9 2 5 14 17:26 9 29 4 الهلال 15 7 6 2 15 17:25 8 27 5 ضمك 16 7 5 4 14 21:21 0 26 6 الرائد 16 7 3 6 14 23:24 1 24 7 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 8 أبها 16 5 4 7 14 24:16 -8 19 9 الطائي 16 6 1 9 14 25:15 -10 19 10 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 11 الفتح 16 4 5 7 14 22:20 -2 17 12 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 13 الأهلي 16 3 7 6 14 23:20 -3 16 14 الفيصلي 15 3 7 5 15 21:17 -4 16 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

التشكيل المتوقع للنصر السعودي اليوم

حراسة المرمى :- وليد عبد الله.

خط الدفاع :- فونيس، منصور الشمري، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

وسط الملعب :- علي الحسن، عبد الإله الخيبري، خالد الغنام، أندرسون تاليسكا، أيمن يحيى.

الهجوم :- عبد الفتاح أدم.

أستعدادات النصر لمباراة الفيصلي

أجرى المدير الفني لفريق النصر السعودي السيد ميجيل آنخل تدريبات بدنية وتكتيكية اليوم للفريق، أستعداداً للقاء الفيصلي القادم، بدأ المدير الفني بالتدريبات البدنية، أعقبها بعض التدريبات التكتيكية لتعويد اللاعبين للعب الكرة من لمسة واحدة، ثم أختتم التدريبات بتدريب في منتصف الملعب عبارة عن مناورات بالكرة.

أستعدادات الفيصلي لمباراة النصر القادمة

قام المدير الفني دانييل راموس لفريق الفيصلي السعودي بتقسيم الفريق إلي قسمين، المجموعة الأولى التي خاضت مباراة الأهلي السعودي في الدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قاموا بعمل تمارين أسترجاعية، والمجموعة الثانية قام بعمل تمارين بدنية متنوعة لها، أستعداداً لمباراة النصر القادمة.

مباراة النصر والفيصلي القادمة

يدخل نادي النصر اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد خوض 16 مباراة، حقق الانتصار في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وهزم في 5 مباريات، سجل مهاجموه 26 هدف وسكنت شباكه 17 هدف، بينما منافسة اليوم نادي الفيصلي يدخل اللقاء وهو في الترتيب 14 برصيد 16 نقطة، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 7 وهزم في 5 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدف وسكنت شباكه 21 هدف.

بطاقة المباراة