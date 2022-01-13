موعد مباراة الهلال والتعاون في أطار الدوري السعودي للمحترفين 2022

موعد مباراة الهلال والتعاون والتي يخوضها فريق الهلال تحت اختبار صعب للغاية . وتأتي مباراة اليوم ضمن منافسات قوية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . كما ينطلق موعد مباراة الهلال اليوم المحدد له ويصر فريق الهلال علي تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط تضاف لرصيد نقاطه . كذلك يترق عشاق فريق الهلال نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم والتي يتمني مشجعي فريق التعاون الفوز يكون من نصيب فريق التعاون . كما أن مباراة الهلال والتعاون يأتي بها فريق الهلال بعد حصد الفوز في مباراته الأخيرة . علي فريق الطائي وذلك تسبب لفريق الهلال برفع الروح المعنوية لطاقم الفريق بالكامل .

موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة الهلال والتعاون سيكون يوم 15 يناير الجاري ويستضيف فريق نادي الهلال . نظيره ذو التاريخ الكروي العريق فريق التعاون في الجولة الجديدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . كما أن هذه الجولة هي رقم 16 ضمن أطار مباريات الدوري السعودي . واللقاء القادم ستحدد نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم من الذي سيصعد للجولة القادمة . كما تقرر إقامة لقاء التعاون والهلال علي ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز . كذلك لقاء مباراة الهلال والتعاون يأتي بها فريق الهلال محتلاً المركز الرابع ورصيد النقاط الخاص به هو 27 نقطة . وذلك بعد أن حقق فوزه علي فريق الطائي وحصد رصيد ثلاث نقاط .

توقيتات مختلفة في لقاء الهلال والتعاون في الدوري السعودي

تحدد موعد مباراة الهلال والتعاون بأكثر من موعد في المباراة الحاسمة بينهما وأتت المواعيد كالتالي :-

مباراة الهلال والتعاون موعدها بالتوقيت العالمي الساعة الخامسة مساءً يوم 15 يناير . كذلك بجانب أن مباراة الهلال والتعاون تحدد موعدها الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر . مباراة الهلال والتعاون تحدد موعدها بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة مساءً .

تشكيل نادي الهلال السعودي المتوقع في مباراة الهلال والتعاون

سيكون في تشكيل نادي الهلال السعودي لحراسة المرمي عبد الله المعيوف .

لحراسة المرمي عبد الله المعيوف . كما تحدد خط الدفاع سيكون به كلاً من متعب الفرج ، ياسر الشهراني ، حمد اليامي ، يانج هيون سو .

تشكيل نادي الهلال السعودي لخط الوسط سيكون به مصعب الجوير ، محمد كنو ، ماتيوس بيريرا ، موسي ماريجا .

لخط الوسط سيكون به مصعب الجوير ، محمد كنو ، ماتيوس بيريرا ، موسي ماريجا . كذلك سيكون في خط الهجوم اللاعب المتألق جوميز .

مباراة الهلال والتعاون وتشكيل فريق التعاون المتوقع

متوقعاً في حراسة مرمي نادي التعاون أحمد الكسار . كما متوقع أن يكون في خط الدفاع رافائيل سيلفا ، محمد العمري ، ياسين برناوي ، أيجور روسي . متوقعاً في تشكيل نادي التعاون السعودي لخط الوسط أسماعيل سيلفا ، لوان جيرمي ، خالد الكعبي ، عبد الرحمن الدوسري . كذلك متوقعاً أن يكون في الهجوم لنادي التعاون جوليو تافاريس ، رومان أماليتانو .

موعد مباراة الهلال والتعاون يوم 15 يناير الجاري في أطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . وذلك في أطار الجولة السادسة عشر في الدور السعودي . والتي يسعى بها فريق التعاون وفريق الهلال بحصد ثلاث نقاط تضاف لرصيد النقاط .