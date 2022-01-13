نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والتعاون في أطار الدوري السعودي للمحترفين 2022 في المقال التالي
موعد مباراة الهلال والتعاون والتي يخوضها فريق الهلال تحت اختبار صعب للغاية . وتأتي مباراة اليوم ضمن منافسات قوية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . كما ينطلق موعد مباراة الهلال اليوم المحدد له ويصر فريق الهلال علي تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط تضاف لرصيد نقاطه . كذلك يترق عشاق فريق الهلال نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم والتي يتمني مشجعي فريق التعاون الفوز يكون من نصيب فريق التعاون . كما أن مباراة الهلال والتعاون يأتي بها فريق الهلال بعد حصد الفوز في مباراته الأخيرة . علي فريق الطائي وذلك تسبب لفريق الهلال برفع الروح المعنوية لطاقم الفريق بالكامل .
موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة في الدوري السعودي للمحترفين
موعد مباراة الهلال والتعاون سيكون يوم 15 يناير الجاري ويستضيف فريق نادي الهلال . نظيره ذو التاريخ الكروي العريق فريق التعاون في الجولة الجديدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . كما أن هذه الجولة هي رقم 16 ضمن أطار مباريات الدوري السعودي . واللقاء القادم ستحدد نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم من الذي سيصعد للجولة القادمة . كما تقرر إقامة لقاء التعاون والهلال علي ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز . كذلك لقاء مباراة الهلال والتعاون يأتي بها فريق الهلال محتلاً المركز الرابع ورصيد النقاط الخاص به هو 27 نقطة . وذلك بعد أن حقق فوزه علي فريق الطائي وحصد رصيد ثلاث نقاط .
توقيتات مختلفة في لقاء الهلال والتعاون في الدوري السعودي
تحدد موعد مباراة الهلال والتعاون بأكثر من موعد في المباراة الحاسمة بينهما وأتت المواعيد كالتالي :-
- مباراة الهلال والتعاون موعدها بالتوقيت العالمي الساعة الخامسة مساءً يوم 15 يناير .
- كذلك بجانب أن مباراة الهلال والتعاون تحدد موعدها الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر .
- مباراة الهلال والتعاون تحدد موعدها بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة مساءً .
تشكيل نادي الهلال السعودي المتوقع في مباراة الهلال والتعاون
- سيكون في تشكيل نادي الهلال السعودي لحراسة المرمي عبد الله المعيوف .
- كما تحدد خط الدفاع سيكون به كلاً من متعب الفرج ، ياسر الشهراني ، حمد اليامي ، يانج هيون سو .
- تشكيل نادي الهلال السعودي لخط الوسط سيكون به مصعب الجوير ، محمد كنو ، ماتيوس بيريرا ، موسي ماريجا .
- كذلك سيكون في خط الهجوم اللاعب المتألق جوميز .
مباراة الهلال والتعاون وتشكيل فريق التعاون المتوقع
- متوقعاً في حراسة مرمي نادي التعاون أحمد الكسار .
- كما متوقع أن يكون في خط الدفاع رافائيل سيلفا ، محمد العمري ، ياسين برناوي ، أيجور روسي .
- متوقعاً في تشكيل نادي التعاون السعودي لخط الوسط أسماعيل سيلفا ، لوان جيرمي ، خالد الكعبي ، عبد الرحمن الدوسري .
- كذلك متوقعاً أن يكون في الهجوم لنادي التعاون جوليو تافاريس ، رومان أماليتانو .
موعد مباراة الهلال والتعاون يوم 15 يناير الجاري في أطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . وذلك في أطار الجولة السادسة عشر في الدور السعودي . والتي يسعى بها فريق التعاون وفريق الهلال بحصد ثلاث نقاط تضاف لرصيد النقاط .
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