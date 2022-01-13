نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بلباو فى كأس السوبر الاسباني 2022 بتعليق حماد العنزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بلباو فى كأس السوبر الاسباني 2022 بتعليق حماد العنزي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم بعدما شهدت مؤشرات البحث على جوجل تزايد كبير وراء متابعة مجريات مباراة جديدة من مباريات كاس السوبر الاسباني التي ستكون مذاعة على المفتوح وذلك بعدما تم نقل مجريات بطولة السوبر الاسباني بصورة عالية الوضوح عبر شاشات أس اس سي السعودية وذلك بعدما استضافت المملكة العربية السعودية مجريات البطولة

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بيلباو

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اجدد ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الاسباني المذاعة بالمملكة العربية السعودية، حيث اليوم الموافق ميلادياً 12/1/2022 سنصبح على موعد مع قمة جديدة ستجمع ما بين نادي أتلتيكو مدريد بصفته النادي المتوج ببطولة الدوري الاسباني الممتاز امام نادي اتلتيك بلباو بصفته وصيف كأس ملك اسبانيا، على ان من المقرر على ان يتم نقل مجريات المباراة على استاد الملك فهد الدولي فى إطار منافسات السوبر الاسباني الممتاز، على ان نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية تشكيلة النادين والقنوات الناقلة لمباراة

تشكيلة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بيلباو

حراسة المرمى : يان أوبلاك

خط الدفاع : ماركوس يورينتي، خيمينيز، ماريو هيرموسو، رينان لودي

خط الوسط : كاراسكو، كوكي، كوندوبيا، ليمار

خط الهجوم : لويس سواريز، كوريا

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بلباو

من المقرر على ان يتم نقل مجريات مباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بلباو اليوم الموافق ميلادياً 13/1/2022 عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة والعاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وذلك عبر الترددات والرموز التالية:-

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC على النايل سات.

التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: افقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على ان من المقرر على ان يواجه الفائز من مباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيكو بيلباو نادي ريال مدريد الفائز على نادي برشلونة مساء يوم الامس على ان نتابع عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك المباراة