انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة بوركينا فاسو مع الرأس الأخضر بأمم إفريقيا 2022 القنوات الناقلة والتشكيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ اليوم مباريات المرحلة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الثالثة والثلاثون التي تستضيفها دولة الكاميرون خلال الفترة الجارية، بمباراتي الكاميرون مع أثيوبيا في السادسة مساءا بتوقيت مصر، والمباراة الثانية محور حديثنا بين منتخب الرأس الأخطر ” كاب دي فيردي” مع منتخب بوركينا فاسو وتنطلق في التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

موقف فريقي الرأس الأخضر وبوركينا فاسو بالمجموعة الأولى

وفيما يتعلق بموقف الفريقين بالمجموعة الأولي بعد الجولة الأولى نجد أن فريق الرأس الأخضر يملك في رصيده 3 نقاط من الفوز على منتخب أثيوبيا، ويكفيه الفوز أو التعادل للتأهل للدور الثاني بإعتبار أن 4 نقاط كافية كأفضل 4 فرق ثوالث، أم منتخب بوركينا فاسو بعد الهزيمة الأولي من منتخب الكاميرون، لابد من تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز او التعادل على أقل تقدير من أجل الإستمرار في البطولة والحفاظ على أمل التأهل لدور الـ16.

التشكيل المتوقع لمنتخب بوركينا فاسو

حراسة المرمى: هيرفي كواكو كوفي.

خط الدفاع: ايسافو دايو – ستيف ياغو – باتريك مالو – عيسى كابوري

خط الوسط: سيريلا بايالا – أداما غويرا – بلاتي توري.

خط الهجوم: جوستافو سانجاري – بيرتران تراوري – عبدول تابسوبا

بدلاء منتخب بوركينا فاسو خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين أبو بكر ساوادوجو – فريد أويدراوجو – هيرما نيكيما – حسن باندي – درامان نيكيما – زكريا سانوجو – إسماعيلا أويدراجو – جيان كوامي بوتوي – إريك تراوري – ديجربال اوتارا – محمد كوناتي

التشكيل المتوقع للمنتخب الرأس الأخضر

حراسة المرمى: كيفين سوزا.

خط الدفاع: ستوبيرا – جيفري فورتيس – ستيفن فورتيس – ديلان تافاريس

خط الوسط: روبيرتو لوبيز – جاري رودريجيز – كيني روتشا سانتوس – جاميرومونتيرو.

خط الهجوم: نونو يورجيس – جوليو تافاريس

بدلاء منتخب الرأس الأخضر خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين إيلبيرا إفورا – إديلسون ألبيرتو مونتيرو ديني – ديلميرو إيفور ناسيمينتو – باتريك أندرادي – جورج دجانيني تافاريس – ويلي سيميدو

موعد مباراة بوركينا فاسو مع كاب دي فيردي الرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية 2022