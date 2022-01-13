إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطاليتوج إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزاً قاتلاً 2-1 على يوفنتوس، في نهاية الشوط الثاني من الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبادر ويستون ماكيني بالتسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 25، غير أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أدرك التعادل لإنتر في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان عن التسجيل خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، ليلعبا وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1-1 واللجوء لركلات الترجيح، أحرز النجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز هدف التتويج لإنتر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الرابع.

وبذلك استعاد إنتر، الذي شارك في اللقاء باعتباره حاملا للقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، لقب السوبر الإيطالي، الذي غاب عنه منذ عام 2010.

في المقابل، أخفق يوفنتوس، المتوج بكأس إيطاليا في الموسم الماضي، في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزاً بالسوبر الإيطالي، ليظل رصيده متوقفاً عند 9 ألقاب.