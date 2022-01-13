نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع مباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بلباو عبر القنوات الناقلة لكأس السوبر الاسباني المفتوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع مباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بلباو، تنطلق في تمام العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة كلاسيكو مدريد بين أتلتيكو مدريد و أتلتيك بلباو، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض وعلى ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني والذي يتنافس عليه هذا الموسم فريق برشلونة بطل الكأس وأتليتك بلباو ثاني الكأس الموسم الماضي، مع أتليتكو مدرديد بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي وثاني الدوري ريال مدريد، وتقام منافسات البطولة على ملعب الملك فهد بالرياض، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة والدوري الإسباني لقاء اليوم وبدأ الكثير يبحثون عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلا الفقرات التالية.

تابع مباراة اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بلباو

انتهت بالأمس مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في المباراة الأولي في منافسات كأس السوبر الإسباني وأنتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين للبرسا، لينتظر الفريق الملكي الفائز من لقاء اليوم بين أتلتيكو مدريد و أتلتيك بلباو لملاقاته في نهائي كأس السوبر الإسباني، وتقام المباراة على ملعب ستاد الرياض في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أتليتكو مدريد في مباراة اليوم

يسعى الفريقين اليوم للفوز والوصول للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد بعد فوزه على برشلونة بالأمس، ويعتبر فريق أتلتيكو بلباو حامل لقب البطولة الموسم الماضي 2021 ويسعى للمحافظة على لقبه، ويواجه فريق أتلتيكو مدريد والذي يدخل اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اوبلاك.

خط الدفاع: فيليبي _ هيرموسو _ يورينتي _ لودي .

خط الوسط: ليمار _ دي بول _ كوندوجيبا _ كراسكو.

خط الهجوم: كوريا _ سواريز.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد و أتلتيك بلباو

تنقل مباراة اليوم على قنوات SSC السعودية وتردد القنوات على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

تردد قناة 5 SSC الرياضة

التردد: 12523

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة 5 SSC الرياضية

تردد القناة : 12418

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

على ان تذاع مباراة اتلتيتكو مدريد بعد قليل عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة والعاشرة حسب توقيت السعودية