متابعُة مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو فى السوبر الاسباني اليوم 13/1/2022 بتعليق حماد العنزي

متابعُة مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، تختتم منافسات السوبر الإسباني، اليوم الخميس 13 يناير، من خلال مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباوعلى ملعب الملك فهد الرياضي بالعاصمة الرياض، يبدأ أتلتيك بلباو، اليوم الدفاع عن لقبه كأس السوبر الإسباني، من خلال مواجهة صعبة ضد أتلتيكو مدريد، الذي تأهل لبطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وتعتبر هذه البطولة منقذة لهم هذا الموسم لضعف آمالهم في المنافسة وتحقيق كأس الدوري لهذا الموسم، فيما لا تزال كأس الملك في بدايتها رغم تأهلهم لدور الـ16، ويطمح أتلتيكو مدريد للفوز باللقب الثالث في هذه البطولة، فيما يريد أتلتيك بلباو لقبه الرابع اليوم على ملعب الملك فهد بالرياض، نوضح لكم في الفقرات التالية ترددات القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو المفتوحة على أقمار نايل سات وهوت بيرد.

متابعُة مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو

ساعات قليلة بعد أن استقبل ملعب الملك فهد الدولي مباراة الكلاسيكو الإسباني الذي جمع بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ويستضيف الملعب مرة أخرى مباراة أخرى في نفس دور كأس السوبر، وهي مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، والتي تنطلق مساء اليوم الخميس 13 يناير في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والحادية عشر مساءاً بتوقيت دولة الإمارات.

كما أعلنت مجموعة القنوات الرياضية السعودية، عن تسلم اثنين من المعلقين مهمة التعليق على أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وهما حماد العنزي وسمير المعرفي.

ترددات القنوات الناقلة مباراة أتلتيكو مع وأتلتيك بلباو السوبر الإسباني

تردد القناة الرياضية ssc علي نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة SSC بجودة HD علي نايل سات:

التردد: 12562

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القناة البولندية TVP Sport على هوت بيرد:

التردد: 10834.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

على ان تذاع المباراة ايضا بعد قليل عبر شاشات اس اس سي السعودية بصورة تفوق الوضوح بتعليق حماد