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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة، كان ريال مدريد قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة، بينما نجح أتلتيك بيلباو في الفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، لتكون المواجهة بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة في الرياض.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني

من المنتظر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في التاسعة والنصف مساء الأحد القادم بتوقيت الرياض، على أن تقام المباراة في نهائي السوبر الإسباني والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإسباني

من المنتظر أن تقوم قنوات SSC6 HD بنقل مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بتعليق كلا من أشرف محمود وفهد العتيبي في واحدة من المباريات القوية، ولكن كان الجميع يعول على فوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بيلباو في تلك المواجهة ولكن نجح أتلتيك بيلباو في تحقيق المفاجأة.

كان أتلتيك بيلباوقد نجح في الفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد في الرياض في المواجهة التي تقام مساء الأحد المقبل.

ريال مدريد جاهز لنهائي كأس السوبر الإسباني

كان ريال مدريد قد بدأ التحضير في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر لها الأحد المقبل حيث بدأ ريال مدريد بجلسة تدريبية على ملعب نادي النصر في الرياض، حيث ينتظر الجميع شاء ديفيد ألابا خاصة وأن اللاعب يعاني مشكلة عضلية.

كان ريال مدريد قد بدأ تدريبات بدنية بدون الكرة وحاول لاعبوه الاستعداد بجدية لمباراة أتلتيك بيلباو المقرر لها الأحد القادم.

توقعات نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

بخصوص توقعات نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، يتوقع الجميع أن يفوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو، خاصة وأن ريال مدريد من الفريق القوية للغاية وهو القادر على تحقيق الفوز على أتلتيك بيلباو بشكل كبير في ظل استعداد ريال مدريد القوي أمام أتلتيك بيلباو في تلك المواجهة القوية المرتقبة خاصة وأن ريال مدريد يعيش أفضل أيامه.