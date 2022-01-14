بلباو يعبر أتلتيكو ويتأهل إلى نهائي السوبر
قلب أتلتيك بلباو تأخره أمام أتلتيكو مدريد بهدف إلى فوز 2 - 1 ، يوم الخميس، في الدور قبل النهائي من منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وضرب بلباو موعدا مع ريال مدريد في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث تأهل الأخير بدوره إلى النهائي بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة 3 - 2، الأربعاء، في الدور قبل النهائي.
وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله أوناي سيمون حارس مرمى بلباو بالخطأ في الدقيقة 62، لكن ياري ألفاريز سجل هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 77.
وفي الدقيقة 81 أضاف نيكولاس ويليامز الهدف الثاني لبلباو.
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