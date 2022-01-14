نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وجزر القمر كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب وجزر القمر كأس أمم إفريقيا 2021، سيكون ملعب أحمدو أهيدجو مسرحاً لإقامة مباراة المغرب وجزر القمر مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يناير من العام 2021، حيث ستقام مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي تقام حالياً بالكاميرون.

ويدخل منتخب المغرب بقيادة مديره الفني خليلوزيتش وعينه على نقاط المباراة الثلاثة وحسم التأهل لصالح منتخب أسود أطلس من خلال هذه المباراة، حيث تمكن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز على منتخب غانا في قمة مباريات هذه المجموعة في الجولة الأولى، حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي بهدف دون رد، وهو الفوز الوحيد للمنتخبات العربية المشاركة بكأس أمم إفريقيا 2021 خلال مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات.

على الجانب الآخر فإن مباراة المغرب وجزر القمر هي بمثابة الفرصة الأخيرة لمنتخب جزر القمر من أجل الحفاط على آماله في التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، فمنتخب جزر القمر لم يتمكن من تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية له بمنافسات هذه المجموعة، إذ أنه خسر بهدف دون مقابل على يد منتخب الجابون، ليحتل بذلك منتخب جزر القمر المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون قد حددت موعد إقامة مبارة المغرب وجزر القمر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من دوري المجموعات، حيث ستقام مباراة المغرب أمام جزر القمر أمسية يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الرباط عاصمة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

هذا وسيتمكن متابعى ومشجعي منتخب المغرب من متابعة أحداث مباراة المغرب ضد جزر القمر على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein MAX HD1 على أن يكون التعليق على أحداث المباراة بصوت رؤوف بن خليف، فيما ستقوم القناة الرياضية المغربية الأرضية بالنقل الحي والمباشر لمباراة المغرب اليوم أمام جزر القمر على الهواء مباشرة.