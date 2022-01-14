موعد مباراة مصر وغينيا بيساو كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة مصر وغينيا بيساو كأس أمم إفريقيا 2021، يستعد جماهير منتخب مصر لمتابعة مباراة مصر وغينيا بيساو في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والمقرر إقامتها مساء يوم السبت الخامس عشر من شهر يناير الجاري.

ويدخل منتخب مصر مباراة غينيا بيساو رافعاً شعار لابديل عن الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على آمال منتخب مصر في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث يتذيل حالياً المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدون أي رصيد من النقاط بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى من هذه المجموعة.

وكان المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قد تلقى الخسارة في أول مباراة لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 على يد منتخب نيجيريا، ذلك في المباراة التي قد انتهت لصالح منتخب نيجيريا بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر فإن منتخب غينيا بيساو سيكون قد ضمن بشكل كبير حسم التأهل لدور الستة عشر في حال تمكنه من الفوز على منتخب مصر في هذه المباراة، خصوصاً وأن منتخب غينيا بيساو استطاع الخروج بنقطة التعادل أمام منتخب السودان في الجولة الأولى من منافسات هذه المجموعة، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

وبحسب جدول منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 فإنه من المقرر أن تقام مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2021 مساء يوم السبت، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

هذا وقد أعلنت شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن نقلها لأحداث هذه المباراة الهامة والمرتقبة بين مصر وغينيا بيساو مساء يوم السبت الخامس عشر من شهر يناير الجاري، وذلك من خلال شاشة قناة bein MAX HD1 على أن يتولى مهمة التعليق والوصف التفصيلي على أحداث المباراة المعلق علي محمد علي.