ترتيب الدوري السعودي 1443 دوري الأمير محمد بن سلمان في الأسبوع ال 17

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عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب الدوري السعودي 1443 لكرة القدم، دوري الأمير محمد بن سلمان في الأسبوع ال 17 من الدوري السعودي، يذكر أن ترتيب الدوري السعودي يتغير كل أسبوع مع مباريات الأسابيع المتتالية وسط حالة من التنافس القوي على قمة الدوري السعودي بين كلا من الاتحاد والشباب والنصر والهلال وضمك على قمة ترتيب الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي 1443 دوري الأمير محمد بن سلمان

ننشر لكم ترتيب الدوري السعودي بشكل متجدد مع نهاية كل مباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 16 9 5 2 14 16:31 15 32 3 النصر 16 9 2 5 14 17:26 9 29 4 الهلال 15 7 6 2 15 17:25 8 27 5 ضمك 16 7 5 4 14 21:21 0 26 6 الرائد 16 7 3 6 14 23:24 1 24 7 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 8 أبها 16 5 4 7 14 24:16 -8 19 9 الطائي 16 6 1 9 14 25:15 -10 19 10 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 11 الفتح 16 4 5 7 14 22:20 -2 17 12 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 13 الأهلي 16 3 7 6 14 23:20 -3 16 14 الفيصلي 15 3 7 5 15 21:17 -4 16 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

منافسة على قمة الدوري السعودي

يذكر أن المنافسة قوية بين الاتحاد والشباب والنصر والهلال وضمك والرائد على قمة الدوري السعودي لكرة القدم وإن كانت المنافسة الأكبر بين الاتحاد والشباب خاصة وأن فارق النقاط ليس بالكبير بينهما.

منافسة على الهروب من الهبوط في الدوري السعودي

على مستوى الفرق الأقل في ترتيب الدوري السعودي، نجد أن المنافسة بين الفيصلي والباطن والحزم والأهلي والتعاون والفتح والاتفاق على الهروب من دوامة الهبوط في الدوري السعودي لكرة القدم.

يذكر أن الأهلي السعودي يؤدي واحد من أسوأ المواسم له هذا الموسم خاصة وأن الأهلي لم ينجح إلا في جمع 16 نقطة من 16 مواجهة وهو عدد نقاط لا يتناسب مطلقا من إمكانيات لاعبي الأهلي السعودي أو طموح الجماهير.

تحديث اليوم الجمعة

على مستوى الأسبوع ال 17 من الدوري السعودي، تقام اليوم ثلاث مباريات في هذا الأسبوع وهي مباريات الرائد والإتحاد السعودي في الثالثة والنصف، أما في الثالثة و50 دقيقة، تقام مباراة أبها والباطن، وفي الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء تقام مباراة الاتفاق والشباب في الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي.

ويبدو أن الشباب السعودي ينتظر تعثر من جانب الاتحاد في مواجهة اليوم أمام الرائد من أجل تقليص الفارق مع الاتحاد السعودي، خاصة وأن الشباب ينافس بقوة هذا الموسم من أجل اقتناص الدوري السعودي.

يغيب عن الاتحاد السعودي واحدا من أهم لاعبيه في المنطقة الدفاعية وهو أحمد حجازي نظرا لإنضمامه إلى منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا في الكاميرون وهي ربما فرصة للرائد السعودي في حسم المباراة لصالحه اليوم.